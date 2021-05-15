В ДТП в Смоленской области пострадали 13 белорусов

Источник материала: БT

По факту ДТП с белорусами под Смоленском возбуждено уголовное дело. Расследование взято под контроль руководством областной прокуратуры. В результате аварии на трассе М1 большегруз столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали 13 человек. Все белорусы. Пострадавшие госпитализированы.



Наши корреспонденты связались с пресс-секретарем посольства Беларуси в Российской Федерации Олегом Мазуро. Он прокомментировал ситуацию и рассказал о действиях диппредставительства. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте сейчас работают сотрудники полиции.



Читайте также:



