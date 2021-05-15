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В ДТП в Смоленской области пострадали 13 белорусов

15.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По факту ДТП с белорусами под Смоленском возбуждено уголовное дело. Расследование взято под контроль руководством областной прокуратуры. В результате аварии на трассе М1 большегруз столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали 13 человек. Все белорусы. Пострадавшие госпитализированы.

Наши корреспонденты связались с пресс-секретарем посольства Беларуси в Российской Федерации  Олегом Мазуро. Он прокомментировал ситуацию и рассказал о действиях диппредставительства. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте сейчас работают сотрудники полиции. 

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Теги: Гомель
 
 
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По факту ДТП с белорусами под Смоленском возбуждено уголовное дело. Расследование взято под контроль руководством областной прокуратуры. В результате аварии на...
 
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