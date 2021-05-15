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В ДТП в Смоленской области пострадали 13 белорусов
15.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По факту ДТП с белорусами под Смоленском возбуждено уголовное дело. Расследование взято под контроль руководством областной прокуратуры. В результате аварии на трассе М1 большегруз столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали 13 человек. Все белорусы. Пострадавшие госпитализированы.
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По факту ДТП с белорусами под Смоленском возбуждено уголовное дело. Расследование взято под контроль руководством областной прокуратуры. В результате аварии на...
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