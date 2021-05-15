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Отряд спецназначения "ЗУБР" МЧС отмечает 30-летие

15.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вы первыми приходите на помощь людям! Президент поздравил отряд спецназначения "ЗУБР" МЧС с 30-летием.

Проявленные высокий профессионализм, личное мужество и смелость в ликвидации техногенных аварий и последствий стихийных бедствий как в Беларуси, так и за рубежом создали имидж отряда, способного оперативно и качественно решать задачи  любой сложности, порой в условиях повышенного риска. Убежден, что, являясь неотъемлемой частью структур Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и Корпуса сил СНГ, подразделения отряда продолжат укреплять традиции международной взаимопомощи в преодолении чрезвычайных ситуаций

Президент поздравил отряд спецназначения "ЗУБР" МЧС с 30-летием

На территории России проходят учения Корпуса сил СНГ


Свои лучшие качества, смелость и профессионализм бойцы отряда спецназначения в эти дни показывают на учениях Корпуса сил СНГ в подмосковном Ногинске. Поисково-спасательные отряды чрезвычайных ведомств Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана отрабатывают приемы в случае крупной чрезвычайной ситуации. Здесь же, на базе Ногинского центра МЧС России, спасатели трех стран учатся работать в связке, в одном боевом лагере, с одним центром координации.

Например, наша поисковая команда отряда спецназначения "ЗУБР" со служебными собаками в зоне условной чрезвычайной ситуации выполняла задачи по поиску и деблокировке пострадавших из-под завалов. Белорусские специалисты во время этого приема задействовали в том числе альпинистское снаряжение и оборудование для работы с высоты.

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Вы первыми приходите на помощь людям! Президент поздравил отряд спецназначения "ЗУБР" МЧС с 30-летием. Проявленные высокий профессионализм, личное мужество и...
 
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