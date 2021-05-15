На Марс совершил удачную посадку китайский зонд

Источник материала: БT

Прорыв в аэрокосмической сфере Китая. На Красную планету успешно приземлился космический аппарат. Автоматическая станция "Тяньвэнь-1" была запущена в июле прошлого года, в феврале достигла орбиты Марса. А уже сегодня на поверхность планеты приземлился марсоход "Чжужун". Теперь он займется исследованием грунта, ионосферы и климата.



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