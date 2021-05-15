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В СК завершили расследование уголовного дела по одному из эпизодов массовых беспорядков в Минске
15.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обучал методам взаимодействия, способам неповиновения правоохранителям, защиты и уклонения от преследования и задержания, распределял роли и распространял информацию о месте сбора участников чата. В СК завершили расследование уголовного дела по одному из эпизодов массовых беспорядков в Минске.
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Обучал методам взаимодействия, способам неповиновения правоохранителям, защиты и уклонения от преследования и задержания, распределял роли и распространял...
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