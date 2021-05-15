Источник материала: БT

Обучал методам взаимодействия, способам неповиновения правоохранителям, защиты и уклонения от преследования и задержания, распределял роли и распространял информацию о месте сбора участников чата. В СК завершили расследование уголовного дела по одному из эпизодов массовых беспорядков в Минске.



По данным следствия, в июне 2020 года 36-летний житель Минской области в созданном телеграм-чате подобрал активистов для участия в беспорядках. Мужчина сплотил вокруг себя круг людей, с которыми совместно проводил досуг, попутно настраивая компанию на протесты. Сам обвиняемый принимал активное участите в несанкционированных массовых мероприятиях. Установлено, что 29 августа прошлого года он оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. Действия мужчины квалифицированы по нескольким уголовным статьям. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.



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