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Суд вынес приговор за злостное хулиганство 23-летнему жителю Гомеля
15.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Действия в группе лиц, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом. За витиеватой формулировкой гособвинения заключается хулиганская выходка. Суд вынес приговор 23-летнему жителю Гомеля. По материалам дела, 16 августа 2020 года он вместе с подельником на площади Ленина спустил размещенный на флагштоке государственный флаг Республики Беларусь и заменил его на другое полотнище. В итоге молодому человеку было предъявлено обвинение в злостном хулиганстве.
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Действия в группе лиц, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом....
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