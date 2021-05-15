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До июня будет закрыт один из выходов с «Фрунзенской»
15.05.2021 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В переходе на «Фрунзенской» — ремонт. Один из выходов закроют,
С 17 мая по 1 июня будет полностью закрыт выход № 1−2 станции «Фрунзенская». Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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В переходе на «Фрунзенской» - ремонт. Один из выходов закроют, сообщает Минский метрополитен.
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