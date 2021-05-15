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СК рассказал подробности дела об изнасиловании школьницы в Мозыре. Жертве - 12 лет

15.05.2021 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитета завершил предварительное расследование по уголовному делу о насилии в отношении 12-летней школьницы. Девочку напоили, насиловали и снимали на видео, сообщает «Правда Гомель» со ссылкой на начальника Мозырского РОСК Андрея Коваленко.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Девочка была пьяна, и не могла сопротивляться трем взрослым мужчинам. Во время происходящего один из парней снимал все на телефон. Потом он хвастался этой фотосессией перед друзьями.

Двух 25-летних и одного 26-летнего жителя Мозыря обвиняют в совершении преступлений, преду­смотренных ч. 3 ст. 167 УК Беларуси (действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей, с применением насилия и угрозой его применения, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении заведомо малолетней) и ч. 3 ст. 343−1 УК Беларуси (изготовление, хранение с целью распространения, распространение и публичная демонстрация порнографических материалов с изображением заведомо несовершеннолетней, а равно использование заведомо малолетней для изготовления порнографических материалов с ее изображением).

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, преступление произошло в конце февраля этого года в Мозыре. Трое молодых парней в одной из квартир Мозыря употребляли спирт­ное. Затем в компанию пригласили девушек, среди них была и 12-летнаяя ученица 7-го класса одной из местных школ. Девочку напоили, она уснула, а когда проснулась, в квартире оставались только парни. Они изнасиловали подростка и затем отправили на такси домой. О случившемся девочка рассказала матери, женщина обратилась в милицию.

 
Теги: Гомель
 
 
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Девочка была пьяна, и не могла сопротивляться трем взрослым мужчинам. Во время происходящего один из парней снимал все на телефон. Потом он хвастался этой...
 
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