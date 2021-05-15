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СК рассказал подробности дела об изнасиловании школьницы в Мозыре. Жертве - 12 лет
15.05.2021 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитета завершил предварительное расследование по уголовному делу о насилии в отношении 12-летней школьницы. Девочку напоили, насиловали и снимали на видео, сообщает
Девочка была пьяна, и не могла сопротивляться трем взрослым мужчинам. Во время происходящего один из парней снимал все на телефон. Потом он хвастался этой фотосессией перед друзьями.
Двух 25-летних и одного 26-летнего жителя Мозыря обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 167 УК Беларуси (действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей, с применением насилия и угрозой его применения, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении заведомо малолетней) и ч. 3 ст. 343−1 УК Беларуси (изготовление, хранение с целью распространения, распространение и публичная демонстрация порнографических материалов с изображением заведомо несовершеннолетней, а равно использование заведомо малолетней для изготовления порнографических материалов с ее изображением).
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, преступление произошло
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Девочка была пьяна, и не могла сопротивляться трем взрослым мужчинам. Во время происходящего один из парней снимал все на телефон. Потом он хвастался этой...
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