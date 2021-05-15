«Дело студентов». В обвинении смешались санкции ЕС и США, Тихановская, нарушение работы вузов и транспорта

Источник материала: Tut.by

В Минске продолжается процесс по «делу студентов» . 12 фигурантов судят за организацию протестов, которые после выборов проходили в университетах. Прокуроры указывают, что акции проводились с целью пересмотра результатов выборов, чтобы их не признали страны Евросоюза и США и ввели санкции для давления на официальную власть. Обвиняемые, по словам прокуроров, использовали «конспирацию» — в чатах у них были псевдонимы.



Фото: TUT.BY

Формально открытый процесс по «делу студентов» проходит с ограничениями: в зал заседания не пустили независимую прессу, дипломатов и часть родственников и друзей обвиняемых. Гособвинение зачитывают два прокурора, слышимость в зале такая, что присутствующие то и дело просят говорить громче, имеющиеся в Доме правосудия микрофоны на этом процессе решено не использовать.

Как зачитали в суде гособвинители, протесты в университетах проходили с целью пересмотра результатов выборов президента, чтобы инициировать таким образом непризнание выборов со стороны ЕС и США, а также введение с их стороны социально-экономических и политических санкций как способ давления на официальную власть. Кроме того, целью было «принудить власть пойти на переговоры» и «утвердить Светлану Тихановскую в качестве субъекта политической жизни». Указывают гособвинители и Координационный совет, который был «незаконно создан» и выступал с «заведомо ложными утверждениями о нелегитимности действующей власти».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обвиняемые, по версии следствия, разработали план по привлечению в протестную активность студентов и сотрудников вузов. Некоторые из них были участниками, а некоторые — администраторами чатов в мессенджерах, где обсуждалось место и время проведения акций. Прокуроры зачитали и о самих акциях, которые осенью прошли в ведущих университетах Минска.

Такие действия, отмечено в обвинении, привели к нарушению «нормальной работы учреждений образования». Участники протеста, заявили прокуроры, оказывали явное неповиновение законным требованиям представителям власти, то есть сотрудникам милиции, находившихся в форменном обмундировании и при исполнении служебных обязанностей, а также администрации вузов в лице следующих руководителей:

первому проректору БНТУ Георгию Вершине ;

; заместителю начальнику службы безопасности БНТУ Воронину ;

; проректору БГУИР по учебной работе Виктору Рыбаку ;

; проректору БГУИР по воспитательной работе Дмитрию Кузнецову ;

; декану факультета информационных технологий и управления БГУИР Леониду Шилину ;

; декану факультета межкультурных коммуникаций МГЛУ Дмитрию Тупику ;

; проректору по воспитательной работе БГМУ Павлу Маркауцану ;

; проректору по лечебной работе МГЛУ Светлане Шиловой.

Возможно, их, как и сотрудников милиции, дежуривших в университетах, допросят в суде.

По версии следствия, во время протестов была «нарушена нормальная работа вузов»: участники блокировали вход, коридоры, помещения зданий, мешали образовательному процессу.

Кроме того, на улице Ленинградской (рядом находятся учебные корпуса БГУ) троллейбус и автобус вынужденно совершили остановку — сколько она продлилась и какие убытки это принесло предприятию, в обвинении не звучит. Не озвучивается и то, какие именно занятия были сорваны, на какое время и какой ущерб в связи с этим был нанесен вузам.

Гособвинители указывают, что фигуранты уголовного дела проводили онлайн конференции, на которых обсуждали проведение массовых мероприятиях в университетах и рядом с ними, а также использовали «конспирацию» — подписывались псевдонимами в чатах. В зависимости от места учебы или работы обвиняемых называют координаторами протестов в вузах, где они проходили.

Также обвиняемые, по словам прокуроров, проводили «личные беседы оппозиционного характера» среди студентов и преподавателей, делали посты, фото и видео с анонсами акций протестов.

«Дело студентов»

Напомним, осенью 2020-го года студенты многих белорусских вузов выразили несогласие с результатами президентских выборов и протест против насилия. Они выходили на масштабные марши и локальные акции солидарности, собирались на переменах во внутренних двориках и рекреациях корпусов, пели песни или просто стояли с плакатами. Их задерживали прямо в здании вуза, как это случилось в МГЛУ , на территории университета ( так было в БНТУ ) и возле учебных корпусов (БГУИР и БГЭУ), по дороге домой .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Впоследствии некоторых студентов судили по административным статьям, они платили штрафы, получали и отсиживали «сутки».

Несколько десятков студентов — из БНТУ, БГУКИ, БГУ и других — отчислили «за нарушение правил внутреннего распорядка», когда они собирались в вузе 26 октября 2020 года — на тот день Светлана Тихановская объявляла «всеобщую забастовку».

12 ноября 2020 года к девяти студентам пришли из КГБ: Мария Каленик (училась в БГАИ), Ксения Сырамалот (БГУ), Кася Будько (БГПУ), Яна Оробейко (БГПУ), Егор Канецкий (БГУ), Глеб Фицнер (МГЛУ), Илья Трахтенберг (БГУ), Виктория Гранковская (БНТУ), Анастасия Булыбенко (БНТУ). В тот же день была задержана преподаватель БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ, член Координационного совета и представитель Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам. Спустя две недели задержали студентку БГУ Татьяну Екельчик. Всем им предъявлено обвинение организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 17 ч.1 ст. 342 УК, наказывается наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок).

Следователи собрали более 30 томов с материалами по «делу студентов». Так что судебное разбирательство может продлиться несколько недель. Сегодня, 15 мая, на процессе стало плохо Яне Оробейко, в суд приехала скорая помощь. Однако меру пресечения девушке, как и остальным фигурантам, не изменили — уже полгода их содержат в СИЗО.