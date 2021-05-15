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«Дело студентов». В обвинении смешались санкции ЕС и США, Тихановская, нарушение работы вузов и транспорта
15.05.2021 19:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске продолжается процесс по
Формально открытый процесс по «делу студентов» проходит с ограничениями: в зал заседания не пустили независимую прессу, дипломатов и часть родственников и друзей обвиняемых. Гособвинение зачитывают два прокурора, слышимость в зале такая, что присутствующие то и дело просят говорить громче, имеющиеся в Доме правосудия микрофоны на этом процессе решено не использовать.
Как зачитали в суде гособвинители, протесты в университетах проходили с целью пересмотра результатов выборов президента, чтобы инициировать таким образом непризнание выборов со стороны ЕС и США, а также введение с их стороны социально-экономических и политических санкций как способ давления на официальную власть. Кроме того, целью было «принудить власть пойти на переговоры» и «утвердить Светлану Тихановскую в качестве субъекта политической жизни». Указывают гособвинители и Координационный совет, который был «незаконно создан» и выступал с «заведомо ложными утверждениями о нелегитимности действующей власти».
Обвиняемые, по версии следствия, разработали план по привлечению в протестную активность студентов и сотрудников вузов. Некоторые из них были участниками, а некоторые — администраторами чатов в мессенджерах, где обсуждалось место и время проведения акций. Прокуроры зачитали и о самих акциях, которые осенью прошли в ведущих университетах Минска.
Такие действия, отмечено в обвинении, привели к нарушению «нормальной работы учреждений образования». Участники протеста, заявили прокуроры, оказывали явное неповиновение законным требованиям представителям власти, то есть сотрудникам милиции, находившихся в форменном обмундировании и при исполнении служебных обязанностей, а также администрации вузов в лице следующих руководителей:
Возможно, их, как и сотрудников милиции, дежуривших в университетах, допросят в суде.
По версии следствия, во время протестов была «нарушена нормальная работа вузов»: участники блокировали вход, коридоры, помещения зданий, мешали образовательному процессу.
Кроме того, на улице Ленинградской (рядом находятся учебные корпуса БГУ) троллейбус и автобус вынужденно совершили остановку — сколько она продлилась и какие убытки это принесло предприятию, в обвинении не звучит. Не озвучивается и то, какие именно занятия были сорваны, на какое время и какой ущерб в связи с этим был нанесен вузам.
Гособвинители указывают, что фигуранты уголовного дела проводили онлайн конференции, на которых обсуждали проведение массовых мероприятиях в университетах и рядом с ними, а также использовали «конспирацию» — подписывались псевдонимами в чатах. В зависимости от места учебы или работы обвиняемых называют координаторами протестов в вузах, где они проходили.
Также обвиняемые, по словам прокуроров, проводили «личные беседы оппозиционного характера» среди студентов и преподавателей, делали посты, фото и видео с анонсами акций протестов.
«Дело студентов»
Напомним, осенью 2020-го года студенты многих белорусских вузов выразили несогласие с результатами президентских выборов и протест против насилия. Они выходили на
Впоследствии некоторых студентов судили по административным статьям, они
Несколько десятков студентов — из БНТУ, БГУКИ, БГУ и других —
12 ноября 2020 года к девяти студентам пришли из КГБ: Мария Каленик (училась в БГАИ), Ксения Сырамалот (БГУ), Кася Будько (БГПУ), Яна Оробейко (БГПУ), Егор Канецкий (БГУ), Глеб Фицнер (МГЛУ), Илья Трахтенберг (БГУ), Виктория Гранковская (БНТУ), Анастасия Булыбенко (БНТУ). В тот же день
Следователи собрали более 30 томов с материалами по «делу студентов». Так что судебное разбирательство может продлиться несколько недель. Сегодня, 15 мая, на процессе стало плохо Яне Оробейко, в суд приехала скорая помощь. Однако меру пресечения девушке, как и остальным фигурантам, не изменили — уже полгода их содержат в СИЗО.
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«Дело студентов». В обвинении смешались санкции ЕС и США, Тихановская, нарушение работы вузов и транспорта
Обвиняемые, по словам прокуроров, использовали «конспирацию» - в чатах у них были псевдонимы.
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