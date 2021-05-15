Александр Турчин: Руководство столичной области держит на контроле ситуацию вокруг костела в Будславе

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Руководство столичной области держит на контроле ситуацию вокруг костела в Будславе, в котором недавно произошел пожар. Об этом в проекте "Вопрос номер 1" заявил губернатор Александр Турчин.



Сейчас оценивается ущерб, на это потребуется определенное время, а после будут определены источники финансирования для всех необходимых работ. Посчитать, в какую сумму обойдется восстановление, председателю Миноблисполкома поручил на неделе и Президент.



Губернатор высоко оценил профессионализм и аккуратность в работе сотрудников МЧС, которые тушили пожар на объекте и сделали все возможное, чтобы храму не нанести дополнительный ущерб от воды.



