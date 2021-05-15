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Александр Турчин: Руководство столичной области держит на контроле ситуацию вокруг костела в Будславе
15.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Руководство столичной области держит на контроле ситуацию вокруг костела в Будславе, в котором недавно произошел пожар. Об этом в проекте "Вопрос номер 1" заявил губернатор Александр Турчин.
Губернатор высоко оценил профессионализм и аккуратность в работе сотрудников МЧС, которые тушили пожар на объекте и сделали все возможное, чтобы храму не нанести дополнительный ущерб от воды.
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Александр Турчин: Руководство столичной области держит на контроле ситуацию вокруг костела в Будславе
Руководство столичной области держит на контроле ситуацию вокруг костела в Будславе, в котором недавно произошел пожар. Об этом в проекте "Вопрос номер 1" заявил...
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