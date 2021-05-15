ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О первых часах войны в новой серии проекта "Крылья Победы" сегодня после "Панорамы"

15.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

К сожалению, не все углубляются в военные детали и ужасы военных 40-х. Некоторые и вовсе пытаются обелить и оправдать нацистские идеи и даже перенести их в наше время. Попытки наблюдаем в тех же телеграм-каналах.

Белтелерадиокомпания отстаивает правду, наши проекты и фильмы о войне направлены как раз на антигероизацию нацизма. Документы и воспоминания о первых часах войны- сегодня в очередной серии "Крыльев Победы". Во сколько была подписана директива № 1 от Сталина о срочной боевой готовности, почему об этом сообщении так и не узнали приграничные авиадивизии? О приказе за день до войны снять оружие и боеприпасы с истребителей, тысячах разбитых фашистами самолетах, фактическом уничтожении Лиды и боях летчиков уже на земле.

Десятки воспоминаний тех, кто сам видел и взял на себя удар противника. Потери и захваты на графической карте и в цифрах. Информация достоверна, над сценарием работали военные эксперты и историки, документы - из Национального архива и фонда кинофотофонодокументов. Жизнь авиации в годы войны в 12 сериях. Премьера второй сегодня сразу после "Панорамы".

Сотрите также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К сожалению, не все углубляются в военные детали и ужасы военных 40-х. Некоторые и вовсе пытаются обелить и оправдать нацистские идеи и даже перенести их в наше...
 
Новости дня
Новости общества
 
Украина ввела спецпошлину на белорусские автобусы и грузовики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by