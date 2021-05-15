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К сожалению, не все углубляются в военные детали и ужасы военных 40-х. Некоторые и вовсе пытаются обелить и оправдать нацистские идеи и даже перенести их в наше время. Попытки наблюдаем в тех же телеграм-каналах.

"Панорамы" .

Десятки воспоминаний тех, кто сам видел и взял на себя удар противника. Потери и захваты на графической карте и в цифрах. Информация достоверна, над сценарием работали военные эксперты и историки, документы - из Национального архива и фонда кинофотофонодокументов. Жизнь авиации в годы войны в 12 сериях. Премьера второй сегодня сразу после





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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О первых часах войны в новой серии проекта "Крылья Победы" сегодня после "Панорамы" К сожалению, не все углубляются в военные детали и ужасы военных 40-х. Некоторые и вовсе пытаются обелить и оправдать нацистские идеи и даже перенести их в наше...

Белтелерадиокомпания отстаивает правду, наши проекты и фильмы о войне направлены как раз на антигероизацию нацизма. Документы и воспоминания о первых часах войны- сегодня в очередной серии "Крыльев Победы". Во сколько была подписана директива № 1 от Сталина о срочной боевой готовности, почему об этом сообщении так и не узнали приграничные авиадивизии? О приказе за день до войны снять оружие и боеприпасы с истребителей, тысячах разбитых фашистами самолетах, фактическом уничтожении Лиды и боях летчиков уже на земле.