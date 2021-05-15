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Украина ввела спецпошлину на белорусские автобусы и грузовики

15.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украина ввела спецпошлину на импорт белорусских автобусов, грузовых и спецавтомобилей в размере 35 % от таможенной стоимости. Тем самым фактически запретила импорт нашей техники. Напомним, ранее Львов отказался от покупки 100 белорусских автобусов МАЗ под предлогом "политической ситуации в Беларуси".


По мнению известного украинского экономиста и политолога Александра Дудчака, действия руководства Украины носят сугубо политический подтекст и продиктованы извне. Эксперт считает, что проводя такую экономическую политику, страна рискует нанести ущерб в первую очередь своему потребителю.

Александр Дудчак, политолог, экономист (Украина):

Политика не могла не повлиять на экономику и на отношения между Украиной и Беларусью. Украина выступает четко по указанию старших партнеров на Западе. Она выдерживает свою позицию исключительно в рамках заданной политики США в отношении Беларуси. Сейчас после неудавшегося переворота в Беларуси отношения Запада резко стали прохладными, естественно и Украина запряглась, в общем-то наплевала в очередной раз в колодец, потому что с Беларусью у нее были достаточно нормальные, стабильные и взаимовыгодные отношения.
Беларусь со своими автобусами и грузовиками, другой уникальной техникой, скажем, достаточно распространенной, качество достаточно высокое у белорусских товаров. Здесь, скорее всего, протекционизм государственный в интересах производителей. Ущерб, можно сказать, конечному потребителю, потому что приобретая более дорогую технику, естественно, это все будет отражаться на кошельках простых людей. Чьи интересы лоббирует украинская сторона в данном случае? Просто подтягиваются цены, невзирая в принципе на то, что затраты можно было снизить, но зачастую производство на Украине - это то же производство, размещенное в Украине, но не принадлежащее Украине. Это иностранный капитал размещает свое производство на территории Украины.


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Украина ввела спецпошлину на импорт белорусских автобусов, грузовых и спецавтомобилей в размере 35 % от таможенной стоимости. Тем самым фактически запретила...
 
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