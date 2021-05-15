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Украина ввела спецпошлину на белорусские автобусы и грузовики
15.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Украина ввела спецпошлину на импорт белорусских автобусов, грузовых и спецавтомобилей в размере 35 % от таможенной стоимости. Тем самым фактически запретила импорт нашей техники. Напомним, ранее Львов отказался от покупки 100 белорусских автобусов МАЗ под предлогом "политической ситуации в Беларуси".
Александр Дудчак, политолог, экономист (Украина):
Политика не могла не повлиять на экономику и на отношения между Украиной и Беларусью. Украина выступает четко по указанию старших партнеров на Западе. Она выдерживает свою позицию исключительно в рамках заданной политики США в отношении Беларуси. Сейчас после неудавшегося переворота в Беларуси отношения Запада резко стали прохладными, естественно и Украина запряглась, в общем-то наплевала в очередной раз в колодец, потому что с Беларусью у нее были достаточно нормальные, стабильные и взаимовыгодные отношения.
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Украина ввела спецпошлину на импорт белорусских автобусов, грузовых и спецавтомобилей в размере 35 % от таможенной стоимости. Тем самым фактически запретила...
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