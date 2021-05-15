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В.Данилович: Реабилитация нацизма - это самый яркий пример фальсификации исторической памяти народов
15.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Экспертное сообщество активно обсуждает подписанные накануне Президентом законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Реабилитация нацизма - это самый яркий пример фальсификации исторической памяти народов. Эти вещи ведут, по сути, к деградации и развалу общества и государства
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В.Данилович: Реабилитация нацизма - это самый яркий пример фальсификации исторической памяти народов
Экспертное сообщество активно обсуждает подписанные накануне Президентом законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму. ...
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