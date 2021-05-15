В.Данилович: Реабилитация нацизма - это самый яркий пример фальсификации исторической памяти народов

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Экспертное сообщество активно обсуждает подписанные накануне Президентом законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму.



Специалисты не сомневаются в том, что идеи экстремистских организаций используются для того, чтобы раскачать белорусское общество. И сегодня важно на начальном этапе выявлять и пресекать подобные действия (видео).



Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Реабилитация нацизма - это самый яркий пример фальсификации исторической памяти народов. Эти вещи ведут, по сути, к деградации и развалу общества и государства

