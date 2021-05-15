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В Беларуси ценят и дорожат каждой конкретной семьей. Пособия, жилье, семейный капитал, право получить бесплатное образование, возможность посещать кружки, спортивные секции. Перечислять можно долго. О том, что и сколько делает государство в семейной политике, обсуждали сегодня в Минске. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с активом Белорусской ассоциации многодетных родителей. Объединению четверть века и в его рядах свыше 3 с половиной тысяч человек. Говорили много и открыто. Вопросы касались не только многодетных семей.



Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:



Где-то в школах надо ввести должность инструктора для оказания помощи детям с патологией. Об этом сегодня говорили. Есть вопросы, касающиеся ситуаций после развода. Семья получает квартиру от государства, как ее потом разделить? Такие факты тоже есть. Предлагалось обратить внимание на семьи, имеющие одного ребенка, а это 65 % семей в нашей стране. Говорили также о том, что, возможно, нужно стимулировать рождение второго ребенка. Т.е. разного рода предложения. Но в целом, еще раз повторюсь, семьи благодарны государству за поддержку.