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98 % населения считают семью важнейшей частью жизни

15.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По всей стране сегодня отмечают День семьи. В Беларуси забота о семейных ценностях включает в себя целый комплекс государственных мер. По данным соцопросов, 98 % населения считают семью важнейшей частью жизни.

Если говорить о заметных изменениях в составе белорусской семьи, то здесь ощутимое прибавление. Каждая третья семья в Беларуси с двумя детьми.

Но еще отраднее, что растет число малышей, рожденных третьими и последующими. В 2020 году доля таких детей в общем числе родившихся составила почти 25 % (в 2010 в 2 раза меньше). В многодетных семьях, а их уже более 114 тысяч, сегодня проживает пятая часть детей страны.

И такой тренд в Беларуси на большие семьи - огромная заслуга государственной политики в сфере поддержки многодетных. Так программа "Семейный капитал" назначается семьям, в которых родился (усыновлен или удочерен) третий и последующий ребенок. На 1 января этого года размер помощи составил 23 737 рублей. Программа реализуется с 2015 года. За этот период открыто свыше 98 с половиной тысяч счетов.

Семейный капитал можно разморозить досрочно. 89 % семей используют его для улучшения жилищных условий, 6 % на получение медуслуг и 5 % - на образование. К слову, благодаря программе "Семейный капитал" за последние 5 лет количество детей, рожденных в семьях третьими и последующими, возросло на 40 %.

 
 
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По всей стране сегодня отмечают День семьи. В Беларуси забота о семейных ценностях включает в себя целый комплекс государственных мер. По данным соцопросов, 98 %...
 
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