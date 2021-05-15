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А. Турчин: Люди, которые призывают разорвать контракты с предприятиями страны, - не друзья белорусскому народу
15.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Когда я читаю некоторых наших комментаторов, меня просто поражает уровень их финансовой безграмотности. Такое впечатление, что у нас все налоги идут на финансирование госаппарата и правоохранительных органов. Поверьте, незначительная часть идет на эти цели. Основное идет в социальную сферу", - губернатор Минской области Александр Турчин.
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А. Турчин: Люди, которые призывают разорвать контракты с предприятиями страны, - не друзья белорусскому народу
"Когда я читаю некоторых наших комментаторов, меня просто поражает уровень их финансовой безграмотности. Такое впечатление, что у нас все налоги идут на...
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