Источник материала: БT

Заседания рабочих групп Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств СНГ по рассмотрению данных документов прошли 13 и 14 мая в онлайн-режиме.

Эксперты обратили внимание, что в условиях развития рыночной экономики и современного рынка труда разработка документов, регламентирующих дополнительные гарантии охраны труда женщин и работников в возрасте до 18 лет, своевременна и актуальна.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В СНГ согласовывают типовые перечни видов работ, запрещающих труд женщин и несовершеннолетних Заседания рабочих групп Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств СНГ по рассмотрению данных документов прошли 13 и 14...

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