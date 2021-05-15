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В СНГ согласовывают типовые перечни видов работ, запрещающих труд женщин и несовершеннолетних

15.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заседания рабочих групп Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств СНГ по рассмотрению данных документов прошли 13 и 14 мая в онлайн-режиме.

Эксперты обратили внимание, что в условиях развития рыночной экономики и современного рынка труда разработка документов, регламентирующих дополнительные гарантии охраны труда женщин и работников в возрасте до 18 лет, своевременна и актуальна.


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Заседания рабочих групп Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств СНГ по рассмотрению данных документов прошли 13 и 14...
 
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