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В СНГ согласовывают типовые перечни видов работ, запрещающих труд женщин и несовершеннолетних
15.05.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Заседания рабочих групп Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств СНГ по рассмотрению данных документов прошли 13 и 14 мая в онлайн-режиме.
Эксперты обратили внимание, что в условиях развития рыночной экономики и современного рынка труда разработка документов, регламентирующих дополнительные гарантии охраны труда женщин и работников в возрасте до 18 лет, своевременна и актуальна.
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Заседания рабочих групп Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств СНГ по рассмотрению данных документов прошли 13 и 14...
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