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Видеоагентство Ruptly получило престижную награду за съемку взрыва в Бейруте

16.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая – Sputnik.  Видеоагентство Ruptly победило в авторитетном конкурсе для соцмедиа Shorty Awards в номинации "Best live event coverage" – награды удостоилась прямая трансляция последствий взрыва в бейрутском порту в августе 2020 года.

Операторы Ruptly оказались первыми из СМИ, кто смог запустить трансляцию с места взрыва. Она продолжалась всю ночь и следующее утро, а всего в последующие дни в прямом эфире было показано более более 110 часов видеозаписей, которые освещали операцию по ликвидации последствий и спасению пострадавших, потрясение и горе выживших, а также растущее общественное недовольство, которое могло привести к жестоким уличным протестам против властей.  

Как отметили организаторы конкурса, Ruptly предоставило наиболее полное освещение этого шокирующего и ужасающего события и его последствий.

Мощный взрыв в порту ливанской столицы прогремел 4 августа 2020 года. В результате катастрофы погибли не менее 190 человек, 6500 получили ранения и были перемещены более 300000. По данным властей, причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась на складе.

 
Теги: Минск
 
 
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Агентство выиграло конкурс The Shorty Awards, отмечающий контент для социальных медиа, в номинации "Best live event coverage".
 
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