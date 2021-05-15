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Видеоагентство Ruptly получило престижную награду за съемку взрыва в Бейруте
16.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая – Sputnik. Видеоагентство Ruptly победило в авторитетном конкурсе для соцмедиа
Операторы Ruptly оказались первыми из СМИ, кто смог запустить трансляцию с места взрыва. Она продолжалась всю ночь и следующее утро, а всего в последующие дни в прямом эфире было показано более более 110 часов видеозаписей, которые освещали операцию по ликвидации последствий и спасению пострадавших, потрясение и горе выживших, а также растущее общественное недовольство, которое могло привести к жестоким уличным протестам против властей.
Как отметили организаторы конкурса, Ruptly предоставило наиболее полное освещение этого шокирующего и ужасающего события и его последствий.
Мощный взрыв в порту ливанской столицы
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Агентство выиграло конкурс The Shorty Awards, отмечающий контент для социальных медиа, в номинации "Best live event coverage".
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