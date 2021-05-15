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Лида принимает культурно-спортивный фестиваль Vytoki

16.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лида сегодня превратилась в одну большую культурно-спортивную площадку. Республиканский фестиваль Vytoki объединил разные поколения. В программе целый комплекс семейных, культурно-образовательных, художественных и спортивных мероприятий.

Юрий Карнелович продолжит тему.

Сегодня на фестивале 25 площадок - от городков и шахмат до гребли и тяжелой атлетики. Все желающие могут не только прийти и попробовать свои силы во всех видах спорта, но и записаться в спортивные секции.

Многодетная семья Тумилевич на празднике в полном составе. Посещают разные локации, присматривают занятие по душе для своих младших детей.

Ольга Тумилевич, многодетная мама:

Мы пришли всей своей семьей. Для каждого, даже для сына, он еще маленький, можно выбрать какое-то направление, которое будет по душе. Очень интересно, познавательно
На каждой площадке для посетителей презентация. Здесь можно ознакомиться с историей того или иного вида спорта, узнать о современных достижениях белорусских атлетов. На празднике именитые белорусские спортсмены и воспитанники детских спортивных школ.

Vytoki. "Крок да Алiмпа" в Лиде

Евгений Назаревич, многократный чемпион мира по гиревому спорту:
Детки находятся в таком возрасте, что им все интересно. И мы, взрослые, должны оказывать содействие в их развитии, научив, показав и рассказав про наши виды спорта

В программе фестиваля олимпийский квест, мастер-классы и конкурсы

Фестиваль в Лиде проходит под знаком сразу нескольких событий. Нынешний год объявлен Годом народного единства. Кроме того, Национальный олимпийский комитет празднует свой 30-летний юбилей. В программе форума также продвижение региональных и национальных брендов, достижений в спорте, науке и искусстве.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Родителям, детям нужно показывать не просто по телевизору спорт. Нужно, чтобы они его попробовали на площадках. Основная идея - это, конечно же, объединение, показать детям, родителям, что спорт это прекрасно, подружиться
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня в стране много создано возможностей для того, чтобы развить таланты, желания развить. Это и культура, и спорт. И вот этот сегодня фестиваль как раз показывает, что в стране очень много делается для того, чтобы у каждого было желание, были возможности себя развивать

Не обошлось на фестивале и без сюрпризов. Для участников устроили олимпийский квест, позволяющий ознакомиться с разными видами спорта. За выполнение каждого задания начислялись баллы. А победителям вручили специальные призы от Национального олимпийского комитета.


Программа праздника насыщена не только спортивными событиями. Накануне прошли презентации современного искусства, образовательные семинары. А сегодня на главной сцене концерты, вокальные конкурсы и даже танцевальный батл. Спортивно-культурный праздник Vytoki пройдет в 6 городах страны. После Лиды его примет Орша.

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Лида сегодня превратилась в одну большую культурно-спортивную площадку. Республиканский фестиваль Vytoki объединил разные поколения. В программе целый комплекс...
 
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