ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Специалисты выяснили причину гибели карасей на водоеме под Брестом

16.05.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Причину массовой гибели карасей на техническом водоеме возле агрогородка Большие Мотыкалы выяснили специалисты городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает «Заря над Бугом».


Фото: Скрин-шот YouTube

— Водоем является техническим резервуаром ОАО «СГЦ «Западный». Он изначально не был предназначен для рыбалки. В нем производится доочистка стоков хозяйства. Выброса в водоем навоза, химии не было, — сообщил начальник инспекции Петр Брыш.

Причиной мора рыбы стало цветение водоема. В умеренных масштабах цветение водорослей повышает биологическую продуктивность водоемов, а их гиперцветение, напротив, вызывает замор рыб и других водных обитателей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
А. Швед: Деструктивные силы используют нацизм для радикализации ситуации в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by