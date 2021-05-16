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Специалисты выяснили причину гибели карасей на водоеме под Брестом
16.05.2021 08:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Причину
— Водоем является техническим резервуаром ОАО «СГЦ «Западный». Он изначально не был предназначен для рыбалки. В нем производится доочистка стоков хозяйства. Выброса в водоем навоза, химии не было, — сообщил начальник инспекции Петр Брыш.
Причиной мора рыбы стало цветение водоема. В умеренных масштабах цветение водорослей повышает биологическую продуктивность водоемов, а их гиперцветение, напротив, вызывает замор рыб и других водных обитателей.
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Причиной мора рыбы стало цветение водоема.
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