Специалисты выяснили причину гибели карасей на водоеме под Брестом

Источник материала: Tut.by

Причину массовой гибели карасей на техническом водоеме возле агрогородка Большие Мотыкалы выяснили специалисты городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает «Заря над Бугом» .



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— Водоем является техническим резервуаром ОАО «СГЦ «Западный». Он изначально не был предназначен для рыбалки. В нем производится доочистка стоков хозяйства. Выброса в водоем навоза, химии не было, — сообщил начальник инспекции Петр Брыш.

Причиной мора рыбы стало цветение водоема. В умеренных масштабах цветение водорослей повышает биологическую продуктивность водоемов, а их гиперцветение, напротив, вызывает замор рыб и других водных обитателей.