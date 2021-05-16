|
Витебская птицефабрика проведет «ВелоFest». Приглашают не только велосипедистов, но бегунов и триатлонистов
16.05.2021 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деревне Должа Витебского района 12−13 июня пройдет «ВелоFest у Ганны-2021». Организатор — ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». В программе — любительские веломарафон, бег на 10 и 21 км, кросс-триатлон, а также развлечения для болельщиков. Предварительная регистрация на соревнования — до 1 июня, так что поспешите, потом взнос станет дороже.
«ВелоFest у Ганны-2021» пройдет уже во второй раз. В этом году соревнования состоятся 12−13 июня в деревне Должа, на площадке возле ресторана «Приозерный двор «У Ганны».
Программа: спортивная и развлекательная
12 июня, суббота
Любительский кросс-веломарафон — 3 дистанции: 85 км, 50 км, 25 км;
Любительский кросс (бег по пересеченной местности, то есть по природной трассе, по траве, грунту, холмам и т.д.) — 2 дистанции (21 км, 10 км).
13 июня, воскресенье
Любительский кросс-триатлон (2 дистанции). Главная дистанция: плавание — 1 км, велогонка — 40 км, бег — 10 км. Спринт-дистанция: плавание 0,5 км, велогонка — 20 км, бег — 5 км.
Для гостей и болельщиков
Турнир по стрельбе из пневматической винтовки;
Соревнования по вису на перекладине;
Турнир по дартсу;
Соревнования по гиревому спорту (абсолютная категория), вес гири — 24 кг;
Турниры по шашкам и шахматам;
Прогулки на лошадях.
На видео — «ВелоFest у Ганны» в 2020 году.Предварительная регистрация на участие в соревнованиях —
Участников и гостей фестиваля обещают бесплатно привезти в Должу (информация о расписании транспорта появится позже, следите за обновлениями на сайте Витебской бройлерной птицефабрики и в группах предприятия в соцсетях);
Участников ждет вкусный перекус и горячий чай после соревнований. Предусмотрена мойка велосипедов после турниров. Организаторы предоставят и место для размещения палаток.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебская птицефабрика проведет «ВелоFest». Приглашают не только велосипедистов, но бегунов и триатлонистов
В деревне Должа Витебского района 12−13 июня пройдет «ВелоFest у Ганны-2021». Организатор - ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». В программе - любительские...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)