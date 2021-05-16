Витебская птицефабрика проведет «ВелоFest». Приглашают не только велосипедистов, но бегунов и триатлонистов

Источник материала: Tut.by

В деревне Должа Витебского района 12−13 июня пройдет «ВелоFest у Ганны-2021». Организатор — ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». В программе — любительские веломарафон, бег на 10 и 21 км, кросс-триатлон, а также развлечения для болельщиков. Предварительная регистрация на соревнования — до 1 июня, так что поспешите, потом взнос станет дороже.



Иллюстративное фото

«ВелоFest у Ганны-2021» пройдет уже во второй раз. В этом году соревнования состоятся 12−13 июня в деревне Должа, на площадке возле ресторана «Приозерный двор «У Ганны».

Программа: спортивная и развлекательная

12 июня, суббота

Любительский кросс-веломарафон — 3 дистанции: 85 км, 50 км, 25 км;

Любительский кросс (бег по пересеченной местности, то есть по природной трассе, по траве, грунту, холмам и т.д.) — 2 дистанции (21 км, 10 км).

13 июня, воскресенье

Любительский кросс-триатлон (2 дистанции). Главная дистанция: плавание — 1 км, велогонка — 40 км, бег — 10 км. Спринт-дистанция: плавание 0,5 км, велогонка — 20 км, бег — 5 км.

Для гостей и болельщиков

Турнир по стрельбе из пневматической винтовки;

Соревнования по вису на перекладине;

Турнир по дартсу;

Соревнования по гиревому спорту (абсолютная категория), вес гири — 24 кг;

Турниры по шашкам и шахматам;

Прогулки на лошадях.

На видео — «ВелоFest у Ганны» в 2020 году.

на участие в соревнованиях —. Она продлится. После этой даты размер стартового взноса увеличится.

Участников и гостей фестиваля обещают бесплатно привезти в Должу (информация о расписании транспорта появится позже, следите за обновлениями на сайте Витебской бройлерной птицефабрики и в группах предприятия в соцсетях);

Участников ждет вкусный перекус и горячий чай после соревнований. Предусмотрена мойка велосипедов после турниров. Организаторы предоставят и место для размещения палаток.

Дополнительные вопросы можно задать: +375 29 712 18 32; 8 0212 69−33−19 (главный судья соревнований); +375 33 307 04 27; 8 0212 69−24−48 (главный секретарь соревнований); +375 29 894−06−74, 8 0212 69−24−48 (секретарь соревнований); +375 29 508−35−20 (судья веломарафона); +375 29 593−76−55 (судья триатлона); +375 29 345−43−74 (судья-хронометрист веломарафона, кросса и триатлона).