Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. С 17 мая по 1 июня будет полностью закрыт выход № 1-2 станции "Фрунзенская", сообщили в столичном метрополитене.

Там принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

Впрочем, серьезных проблем с выходом к кинотеатру "Беларусь" возникнуть не должно. Пригласительных площадок (небольшой участок перед лестничным маршем, который ведет ко входу на станцию – Sputnik) две. Закроют ту, что ведет к ул. Мельникайте (№ 1-2), воспользоваться можно будет выходом вдоль ул. Романовская слобода (№ 1-1).

© Photo : Минский метрополитен Схема выходов со станции метро "Фрунзенская"

Минский метрополитен постоянно обновляет лестничные марши на выходах со станций. Как правило, ремонт активизируется с наступлением теплой погоды. Работы задумываются так, чтобы сохранить возможность попадания к тем или иным объектам.