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В Международный день семьи Союз женщин МВД организовал праздничную программу "Победный май" для сотрудников и их близких, а также были приглашены ребята из многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. Проходило мероприятие в военно-историческом комплексе в деревне Станьково. Семейные ценности и патриотическое воспитание! Для гостей звучали песни военных лет, в программе было также выступление специалистов-кинологов Департамента охраны МВД, а также экскурсия по площадке боевой техники и тяжелого вооружения. Посетителей также угостили солдатской кашей.



Для самых маленьких участников праздника была организована конкурсная программа и фотозоны.