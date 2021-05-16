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Союз женщин МВД организовал праздничную программу "Победный май"

16.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Международный день семьи Союз женщин МВД организовал праздничную программу "Победный май" для сотрудников и их близких, а также были приглашены ребята из многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. Проходило мероприятие в военно-историческом комплексе в деревне Станьково. Семейные ценности и патриотическое воспитание! Для гостей звучали песни военных лет, в программе было также выступление специалистов-кинологов Департамента охраны МВД, а также экскурсия по площадке боевой техники и тяжелого вооружения. Посетителей также угостили солдатской кашей.

Для самых маленьких участников праздника была организована конкурсная программа и фотозоны.

 
 
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В Международный день семьи Союз женщин МВД организовал праздничную программу "Победный май" для сотрудников и их близких, а также были приглашены ребята из...
 
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