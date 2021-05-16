ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Секреты семейного счастья - белорусы отметили День семьи

16.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Дружная, счастливая семья - крепкое процветающее государство! Под таким лейтмотивом накануне в Беларуси отметили Международный день семьи. Для молодых семей и союзов с большим стажем в различных регионах прошли мероприятия и акции в поддержку института брака и лучших семейных традиций. Их участники делились опытом построения прочных отношений и секретами счастья.


Секреты семейного счастья

Николай и Светлана Автуховы (Березино): "Мы вместе 20 лет. Семья - это самое святое, что есть у людей. И мы очень благодарны, что наше государство уделяет внимание этому вопросу. Главный семейный секрет - это любовь, доверие, взаимопонимание, немножко уступать друг другу, терпение и труд".


Мероприятия в День семьи в Беларуси проводят с целью мотивировать молодежь на создание крепких семейных союзов и через преемственность поколений продемонстрировать: главные человеческие ценности - в любви, традиционных отношениях, рождении детей.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дружная, счастливая семья - крепкое процветающее государство! Под таким лейтмотивом накануне в Беларуси отметили Международный день семьи. Для молодых семей и...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Конституционную комиссию поступают предложения от граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by