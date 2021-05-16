Секреты семейного счастья - белорусы отметили День семьи

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Дружная, счастливая семья - крепкое процветающее государство! Под таким лейтмотивом накануне в Беларуси отметили Международный день семьи. Для молодых семей и союзов с большим стажем в различных регионах прошли мероприятия и акции в поддержку института брака и лучших семейных традиций. Их участники делились опытом построения прочных отношений и секретами счастья.



Секреты семейного счастья

Николай и Светлана Автуховы (Березино): "Мы вместе 20 лет. Семья - это самое святое, что есть у людей. И мы очень благодарны, что наше государство уделяет внимание этому вопросу. Главный семейный секрет - это любовь, доверие, взаимопонимание, немножко уступать друг другу, терпение и труд".



Мероприятия в День семьи в Беларуси проводят с целью мотивировать молодежь на создание крепких семейных союзов и через преемственность поколений продемонстрировать: главные человеческие ценности - в любви, традиционных отношениях, рождении детей.



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