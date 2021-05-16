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Секреты семейного счастья - белорусы отметили День семьи
16.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дружная, счастливая семья - крепкое процветающее государство! Под таким лейтмотивом накануне в Беларуси отметили Международный день семьи. Для молодых семей и союзов с большим стажем в различных регионах прошли мероприятия и акции в поддержку института брака и лучших семейных традиций. Их участники делились опытом построения прочных отношений и секретами счастья.
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