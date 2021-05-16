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В Конституционную комиссию поступают предложения от граждан

16.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ограничение законодательной функции Президента, запрет на совмещение должностей депутата нижней палаты и члена правительства, вопросы бюджета. На четвертом заседании Конституционной комиссии рассмотрели предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента.

Как заявил Петр Миклашевич, предлагается включить следующее изменение: "Палата представителей принимает законы о республиканском бюджете. Проект закона вносится в Палату представителей правительством по согласованию с Президентом не позднее 60 дней до начала финансового года".

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Толкование Конституции передать Конституционному суду, который является хранителем Конституции, и эти полномочия должны быть у Конституционного суда. И второй аргумент - Конституция у нас принимается на референдуме, и необходимо, чтобы независимый орган занимался толкованием конституционных положений

Отмечается, что в Конституционную комиссию уже поступают предложения от граждан. Они касаются эффективной работы парламента. Вместе с тем, глава государства неоднократно подчеркивал: деятельность комиссии должна быть максимально открытой для людей. Все предложения необходимо озвучивать и обсуждать. Комиссия аккумулирует все, чтобы внести выработанные предложения Президенту до 1 августа. Проект новой Конституции до референдума пройдет широкое общественное обсуждение на разных уровнях.

 
 
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Ограничение законодательной функции Президента, запрет на совмещение должностей депутата нижней палаты и члена правительства, вопросы бюджета. На четвертом...
 
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