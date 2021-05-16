ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белавиа» отменила сегодняшний рейс в Тель-Авив. Полетят ли туда самолеты на следующей неделе?

16.05.2021 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Из расписания вылетов «Белавиа» на воскресенье, 16 мая, пропал рейс в Тель-Авив. В справочной авиакомпании TUT.BY подтвердили, что вылета не будет, — и рассказали, полетят ли самолеты из Минска в Израиль на следующей неделе.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рейсы из Минска в Тель-Авив обычно отправляются трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из расписания на воскресенье рейс убрали.

— Его заранее отменили, он снят, — пояснили в справочной «Белавиа». — На следующую неделю рейсы заявлены. На 18, 20 и 23 мая рейсы есть в настоящий момент. Но в зависимости от ситуации в Тель-Авиве их могут отменить.

Предыдущий полет компании в Тель-Авив, который был запланирован на вечер 13 мая, был перенесен на утро 14-го. В тот день белорусский самолет приземлился сначала в Эйлате, а позже доставил пассажиров в Тель-Авив.

Ранее другие авиакомпании уже отменяли рейсы в Тель-Авив. Рейсы на 14 число сняли «Аэрофлот», British Airways и немецкая Lufthansa. Американские авиакомпании заявили, что приостанавливают выполнение рейсов на неопределенный срок.

Напомним, что с 10 мая с территории сектора Газа были выпущены сотни ракет. Под обстрел попал юг Израиля, в частности Тель-Авив и его пригороды. В ответ на удары армия Израиля отвечает атаками на объекты в секторе Газа.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за обострения арабо-изральского конфликта многие авиакомпании отменили рейсы в Израиль.
 
Новости дня
Новости общества
 
К лету обновят один из выходов станции метро "Фрунзенская"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by