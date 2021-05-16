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Лучшего фельдшера скорой помощи выбрали в столице

16.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За первенство боролись 12 представителей от каждой подстанции (они проходили свои отборочные туры) и один приглашенный гость из Минского областного центра скорой помощи. Участники представили свои видеовизитки, показали знания в теоретическом и практическом конкурсах. Площадкой для конкурса стала 10-я подстанция скорой помощи.

Юлия Фурс, фельдшер подстанции скорой помощи № 4 г. Минска: "Я подумала, что можно попробовать себя еще в чем-то: не только ездить но и представлять свою подстанцию. Моя работа в моей душе и сердце, я не жалею, что работаю на скорой помощи. Хотя есть такие моменты, когда очень и очень устаешь, потому что вызовов очень много, но это не меняет того, что я люблю свою работу".

Александр Жинко, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Беларуси: "На первом этапе теоретическом - это вопросы теста, их 10, довольно простые, но на них нужно ответить. Потом будут ситуационные задачи и 3 манипуляции на манекенах".

Для победителя подготовили памятную статуэтку. Также финалист получит квалификационную категорию без сдачи экзамена. А всем участникам конкурса - цветы и денежные призы.

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Теги: Минск
 
 
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За первенство боролись 12 представителей от каждой подстанции (они проходили свои отборочные туры) и один приглашенный гость из Минского областного центра скорой...
 
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