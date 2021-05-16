|
В Минске к 90-летию белорусской энергосистемы открыли памятный камень и заложили аллею
16.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Плюс еще одна инициатива к Году народного единства. В Минске к 90-летию белорусской энергосистемы открыли памятный камень и заложили аллею. Она положила начало большому проекту по созданию в микрорайоне Магистр современного экопарка. Его планируют открыть уже к 1 сентября.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плюс еще одна инициатива к Году народного единства. В Минске к 90-летию белорусской энергосистемы открыли памятный камень и заложили аллею. Она положила начало...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)