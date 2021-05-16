Источник материала: БT

Плюс еще одна инициатива к Году народного единства. В Минске к 90-летию белорусской энергосистемы открыли памятный камень и заложили аллею. Она положила начало большому проекту по созданию в микрорайоне Магистр современного экопарка. Его планируют открыть уже к 1 сентября.



Пожалуй, главный проект для нашей энергосистемы - Белорусская АЭС. Через 5 лет она сможет обеспечивать около 40 % потребностей страны в электроэнергии.



Читайте также: