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А. Турчин: Первая органическая сертифицированная продукция в Беларуси может появиться в конце года
16.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первая органическая сертифицированная продукция в Беларуси может появиться в конце года. Об этом заявил губернатор столичной области Александр Турчин. Более двух лет назад у нас был принят закон "Об органическом земледелии". Экопродукция - это, скорее, штучный и недешевый товар. В основном его выращиванием занимаются фермеры. И сегодня важно, уверен председатель Миноблисполкома, стимулировать небольшие компании к этому виду деятельности. Ведь если есть спрос на рынке, то должны быть и предложения.
Сейчас в столичном регионе работают 850 фермерских хозяйств, 80 из них появились за прошлый год.
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Первая органическая сертифицированная продукция в Беларуси может появиться в конце года. Об этом заявил губернатор столичной области Александр Турчин. Более двух...
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