А. Турчин: Первая органическая сертифицированная продукция в Беларуси может появиться в конце года

Источник материала: БT

Первая органическая сертифицированная продукция в Беларуси может появиться в конце года. Об этом заявил губернатор столичной области Александр Турчин. Более двух лет назад у нас был принят закон "Об органическом земледелии". Экопродукция - это, скорее, штучный и недешевый товар. В основном его выращиванием занимаются фермеры. И сегодня важно, уверен председатель Миноблисполкома, стимулировать небольшие компании к этому виду деятельности. Ведь если есть спрос на рынке, то должны быть и предложения.



Сейчас в столичном регионе работают 850 фермерских хозяйств, 80 из них появились за прошлый год.



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