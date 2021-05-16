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Минский городской технопарк расширяет производственные площади и пополняется новыми резидентами. Сегодня их уже более 40. Среди новоселов - предприятие по разработке и производству уникальных имплантов и медицинских инструментов. Кредо всех компаний - инновации, а также новые экспортные рынки. Взамен от государства они получают льготы и преференции.



О том, как заработать на интеллекте и ноу-хау, репортаж Алексея Кондратенко.



Нанотехнологии на службе аграриев и садоводов! Одна из актуальных разработок компании-резидента Минского городского технопарка - микроудобрения. Особенность ноу-хау - два в одном: это и подкормка растений, и их защита. Все дело в инновационной формуле и особых полезных микроэлементах.



Татьяна Самсонова, директор инновационного предприятия:



Мы применяем микроэлементы, которые получены с помощью нанотехнологий. Это очень маленькие частицы, которые легко проникают в мембраны клеток. В составе есть такие элементы, как медь и никель. В нашем случае это цитрат меди. Это органические микроэлементы. Они на 100 % усваиваются, они не только питают клетку, но и защищают от всех грибковых заболеваний.

Разработки компаний-резидентов наукоемкие. Среди них и новичок - предприятие по производству имплантов и медицинских инструментов. Чтобы вернуть к жизни человека после травмы, иногда нужны титанические усилия. Поэтому и металл в этом деле буквально соответствующий - титан. Один из видов его обработки - на станке, который собрали соседи - другой резидент технопарка.



Михаил Тамбовцев, начальник производства инновационного предприятия:

Он идет биоинертный, то есть - вживляется и срастается с костной тканью, и хорошо заживают травмы, переломы. Этот станок разрабатывался именно под наши требования. Чтобы резать титан на нем определенной толщины.



А еще промышленники медбиотех профиля сотрудничают с ведущими РНПЦ страны.



Юрий Палатенко, коммерческий директор инновационного предприятия:

У медиков есть какие-то мысли по созданию новой продукции и внедрению новых технологий, и мы эти мысли воплощаем в металл. Это продукция спинальной хирургии, для нейрохирургов, офтальмологов, онкологов



Минский городской технопарк отметит 10-летие



Минский городской технопарк вырос на месте бывших корпусов старого мясокомбината. Цеха выдержали нагрузку от постоянных реконструкций и модернизации. Впрочем, многое построили с нуля. Только в прошлом году - плюс 10 тысяч новых квадратных метров.



У каждого резидента новое просторное помещение. В таком производственном боксе можно разместить даже самое сложное оборудование. Плюс необходимая температура и освещение: все сделано по принципу максимального комфорта.



Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

В этом году мы справимся и введем второй пусковой комплекс. Новые арендаторы уже заселяются. Рядом находятся производственный цех, офисы, комнаты для мастеров, раздевалки, душевые, комнаты приема пищи. То есть, все в одном: фактически предприятия, которые приходят к нам, получают весь комплекс необходимой инфраструктуры

Плюс более чем у сорока компаний с "индустриальной" пропиской на улице Солтыса - льготы на налоги и на аренду площадей. Здесь развивают и образовательные программы, а в планах сотрудничество и с другими крупными научно-техническими площадками Беларуси и России. Такой "весомый" деловой портфель для молодого юбиляра мегаполиса. Этой осенью Минскому городскому технопарку 10.