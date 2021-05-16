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В Борисове почтили память основателя города князя Бориса Всеславовича

16.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне в храме Воскресения Христова прошла торжественная литургия в честь одного из самых известных государственников минувших веков, который прославился также благотворительностью и строительством храмов и монастырей.

Вениамин, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Непростая жизнь была у Бориса, но она его научила двум главным вещам - во всяком деле искать опору на Бога, а с другой стороны - он всю свою жизнь (хотя временами и совершал военные походы) славился необычайным миролюбием. В основе его государственной политики было миролюбие. Он понимал, что лучше худой мир, чем добрая война.

На площади 900-летия основания Борисова состоялся молебен и возложение цветов к памятнику основателю города. Центральным событием торжеств стало прибытие Креста Евфросинии Полоцкой, который хранится в Спасо-Преображенской церкви Полоцкого монастыря. Большим крестным ходом реликвию перенесли в Воскресенский храм, где состоялось поклонение кресту. Приложиться к святыне можно и сегодня в течение дня.

Свидетельства и научные гипотезы о князе Борисе

Факты из жизни и деятельности основателя города Борисова сегодня тщательно собирают историки. Одним из мероприятий торжеств в честь князя Бориса стала презентация книги под названием "Град во имя свое поставил".

 
 
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Накануне в храме Воскресения Христова прошла торжественная литургия в честь одного из самых известных государственников минувших веков, который прославился...
 
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