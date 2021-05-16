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Депутаты продолжают мониторинг цен на лекарства

16.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Цены на лекарства - на постоянном контроле. Депутаты продолжают отслеживать в своих регионах цифры на витринах аптечных сетей - как государственных, так и частных. Задача мониторинга - не допустить необоснованного роста стоимости медицинских препаратов. Согласно постановлению Совета Министров, рост цен на каждую позицию не должен превышать 0,2 % в месяц. Кроме стоимости, контролируют и сам факт наличия важных лекарств. Такие проверки устраивают каждую неделю.

Александр Масейков, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Во время проведения мониторинга видно, что в наших аптечных сетях медпрепараты находятся в достаточном количестве. В государственных аптечных сетях цены на 10-15 % ниже, чем в других. Цены на отечественные медпрепараты снижены и зафиксированы. Цены на импортные товары вызывают озабоченность. Идет рост. Но по результатам анализа видно, что в основном рост идет из-за поднятия цен зарубежными производителями

Дорожают ли медикаменты - проверили и в аптеках Бреста. В списке 50 позиций. Среди них - антибиотики, жаропонижающие, группы сердечно-сосудистых и другие медикаменты повышенного спроса. Проверка не выявила роста цен на лекарства первой необходимости. Также аптеки практикуют акции и гибкие системы скидок. Цену ниже отпускной  некоторые сети предлагают многодетным, пенсионерам, другим менее защищенным категориям граждан.

 
Теги: Брест
 
 
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Цены на лекарства - на постоянном контроле. Депутаты продолжают отслеживать в своих регионах цифры на витринах аптечных сетей - как государственных, так и...
 
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