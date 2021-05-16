|
Прогноз погоды на 17 мая
16.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
17 мая (понедельник) погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса.
17 мая (понедельник) в отдельных районах республики ожидаются грозы. В дневные часы по востоку местами сильные дожди и усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 мая (понедельник) погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса. 17 мая (понедельник) в отдельных районах...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)