ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сегодня Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа

16.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Этот день, по решению ВОЗ, приходится ежегодно на каждое третье воскресенье мая. В этом году Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, проходит под девизом "Жить. Учиться. Любить".

Один из знаков памяти и солидарности с людьми, которых затронула проблема ВИЧ-инфекции, — красная лента. Ее придумал в 1991 году художник Франк Мур. В этот день люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.

Согласно мировой статистике, за весь период наблюдения от сопутствующих СПИДу болезней умерли 32,7 млн человек.

В Беларуси сейчас проживает более 22,8 тыс. человек с ВИЧ-позитивным статусом.


Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот день, по решению ВОЗ, приходится ежегодно на каждое третье воскресенье мая. В этом году Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, проходит под девизом...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Триумф" и "Рембрандт", махровые и пионовидные - в Ботаническом саду цветут тюльпаны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by