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"Триумф" и "Рембрандт", махровые и пионовидные - в Ботаническом саду цветут тюльпаны

16.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всего на плантациях более 600 сортов зарубежной и отечественной селекции. Пурпурные и желтые, бордовые и оранжевые - все они отличаются окраской, формой лепестков, высотой.

Юлия Рыженкова, куратор коллекции тюльпанов и нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси: "Большое внимание уделяется новинкам. И в течение последних лет голландцы выпустили целую группу тюльпанов - волнистые или коронковидные. И вот на данный момент зацветает сорт - "Йелоу краун".

Цветение тюльпанов продлится еще полторы-две недели. Также можно успеть полюбоваться гиацинтами, рододендронами, магнолиями и сакурами.

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Теги: Витебск
 
 
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Всего на плантациях более 600 сортов зарубежной и отечественной селекции. Пурпурные и желтые, бордовые и оранжевые - все они отличаются окраской, формой лепестков,...
 
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