|
"Триумф" и "Рембрандт", махровые и пионовидные - в Ботаническом саду цветут тюльпаны
16.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Всего на плантациях более 600 сортов зарубежной и отечественной селекции. Пурпурные и желтые, бордовые и оранжевые - все они отличаются окраской, формой лепестков, высотой.
Цветение тюльпанов продлится еще полторы-две недели. Также можно успеть полюбоваться гиацинтами, рододендронами, магнолиями и сакурами.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего на плантациях более 600 сортов зарубежной и отечественной селекции. Пурпурные и желтые, бордовые и оранжевые - все они отличаются окраской, формой лепестков,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)