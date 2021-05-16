"Триумф" и "Рембрандт", махровые и пионовидные - в Ботаническом саду цветут тюльпаны

Источник материала: БT

Всего на плантациях более 600 сортов зарубежной и отечественной селекции. Пурпурные и желтые, бордовые и оранжевые - все они отличаются окраской, формой лепестков, высотой.



Юлия Рыженкова, куратор коллекции тюльпанов и нарциссов Центрального ботанического сада НАН Беларуси: "Большое внимание уделяется новинкам. И в течение последних лет голландцы выпустили целую группу тюльпанов - волнистые или коронковидные. И вот на данный момент зацветает сорт - "Йелоу краун".

Цветение тюльпанов продлится еще полторы-две недели. Также можно успеть полюбоваться гиацинтами, рододендронами, магнолиями и сакурами.



Читайте также:

