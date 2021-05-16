Почему система заканчивает свое существование. Эксперт о режиме Лукашенко

О самоорганизованности белорусского общества и двух принципах выстраивания системы Александра Лукашенко рассказал экономист Сергей Чалый 15 мая в своем ютуб-канале. Для тех, кто больше любит читать, чем смотреть, - некоторые важные тезисы.

О самоорганизованности общества

Эксперт отметил, что во время посещения торгового комплекса Валерьяново Александр Лукашенко сказал, что без государства будет невозможно реставрировать пострадавший 11 мая при пожаре костел в Будславе.

«Лукашенко, не успев разобраться, что происходит, заявил, что без государства костел не восстановят», - говорит Чалый.

Однако уже в первый день после пожара общество собрало более 170 тысяч рублей на восстановление (по состоянию на 16 мая – уже 325 тысяч рублей).

Похожая ситуация наблюдалась перед Днем Победы. 6 мая Минтруда заявило , что не планировалось никаких единовременных выплат ветеранам. Об этом раструбили всякие «негодяи и экстремистские телеграм-каналы».

БДГ. Напомним, сразу после этого инициатива BYPOL объявила срочный сбор денег на поддержку ветеранов. В итоге фонды BYSOL и By_help собрали на помощь ветеранам более 38 тысяч евро. Но сбор еще будет продолжаться до 6 июня.

Потом Лукашенко прокомментировал заявление Минтруда: ветеранов осталось мало, и государство выделило для них около 65 млн рублей, поэтому они получат деньги. А 8 мая в ведомстве все же сообщили о решении перечислить единоразовые выплаты ветеранам.

Как только распоряжение поступило, буквально в авральном порядке к полуночи пришлось решать вопрос с выплатами ветеранам. Тогда как Лукашенко заявлял, что «кровавые деньги люди не возьмут, даже если будут голодать».

Чиновники ничего не могут сделать без его распоряжения

Данные ситуации, по мнению Чалого, – показатель того, как сегодня работает система. Без указания Лукашенко чиновники ничего не могут сделать, им нужно его распоряжение.

По мнению эксперта, главный страх действующего президента в том, что общество научилось моментально самоорганизовываться. И никакого руководства здесь не нужно. А все началось в начале пандемии, когда не хватало индивидуальных средств защиты.

По той же причине Лукашенко заявил, что никаких посредников между государством и экономикой быть не должно. И задался вопросом – как сделать так, чтобы не было посредников.

«Вот те посредники – негодяи (имеются в виду частники). Взять под контроль. Хотя они лучше выполняют свои функции, чем государственные. Но когда это работает без необходимости «порулить» - Лукашенко это раздражает», - уверен эксперт.

Два принципа выстраивания системы Лукашенко

Первый. Смена власти законным путем должна быть невозможна. Этот принцип стал ясен в августе, когда любое волеизъявление объяснялось тем, что людям «телеграм-каналы задурили голову».

Власти ориентировались на «соцопросы», в которых якобы говорилось о поддержке позиций Лукашенко. Но никого не интересует, какие соцопросы происходят, важнее – момент плебисцита, когда люди высказываются. Но такие высказывания – как бы не считаются.

Второй принцип – принцип контроля. Любым источником дохода в стране должно быть государство. Это не только пенсии, стипендии, пособия и зарплаты бюджетникам, а это еще и то, что «все должно вырасти» благодаря позволению.

По мнению Чалого, Лукашенко считает, что все к нему должны испытывать благодарность – за то, что он позволил всем работать.

(Обновляется)