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Почему система заканчивает свое существование. Эксперт о режиме Лукашенко
16.05.2021 16:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
О самоорганизованности белорусского общества и двух принципах выстраивания системы Александра Лукашенко
О самоорганизованности общества
Эксперт отметил, что во время посещения торгового комплекса Валерьяново Александр Лукашенко сказал, что без государства будет невозможно реставрировать пострадавший 11 мая при пожаре костел в Будславе.
«Лукашенко, не успев разобраться, что происходит, заявил, что без государства костел не восстановят», - говорит Чалый.
Однако уже в первый день после пожара общество собрало более 170 тысяч рублей на восстановление (по состоянию на 16 мая – уже 325 тысяч рублей).
Похожая ситуация наблюдалась перед Днем Победы. 6 мая Минтруда
БДГ. Напомним, сразу после этого инициатива BYPOL
Потом Лукашенко
Как только распоряжение поступило, буквально в авральном порядке к полуночи пришлось решать вопрос с выплатами ветеранам. Тогда как Лукашенко заявлял, что «кровавые деньги люди не возьмут, даже если будут голодать».
Чиновники ничего не могут сделать без его распоряжения
Данные ситуации, по мнению Чалого, – показатель того, как сегодня работает система. Без указания Лукашенко чиновники ничего не могут сделать, им нужно его распоряжение.
По мнению эксперта, главный страх действующего президента в том, что общество научилось моментально самоорганизовываться. И никакого руководства здесь не нужно. А все началось в начале пандемии, когда не хватало индивидуальных средств защиты.
По той же причине Лукашенко заявил, что никаких посредников между государством и экономикой быть не должно. И задался вопросом – как сделать так, чтобы не было посредников.
«Вот те посредники – негодяи (имеются в виду частники). Взять под контроль. Хотя они лучше выполняют свои функции, чем государственные. Но когда это работает без необходимости «порулить» - Лукашенко это раздражает», - уверен эксперт.
Два принципа выстраивания системы Лукашенко
Первый. Смена власти законным путем должна быть невозможна. Этот принцип стал ясен в августе, когда любое волеизъявление объяснялось тем, что людям «телеграм-каналы задурили голову».
Власти ориентировались на «соцопросы», в которых якобы говорилось о поддержке позиций Лукашенко. Но никого не интересует, какие соцопросы происходят, важнее – момент плебисцита, когда люди высказываются. Но такие высказывания – как бы не считаются.
Второй принцип – принцип контроля. Любым источником дохода в стране должно быть государство. Это не только пенсии, стипендии, пособия и зарплаты бюджетникам, а это еще и то, что «все должно вырасти» благодаря позволению.
По мнению Чалого, Лукашенко считает, что все к нему должны испытывать благодарность – за то, что он позволил всем работать.
(Обновляется)
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