Нацпарк «Беловежская пуща» продал несколько зубров в Россию

Источник материала: Tut.by

Национальный парк «Беловежская пуща», входящий в Управление делами президента Республики Беларусь, продал российскому ООО «Виола» партию зубров, сообщается на сайте парка.





Там отмечается, что «по результатам учета 2021 года популяция зубра европейского насчитывает 675 особей». Как известно, зубр в Беларуси занесен в Красную Книгу и находятся под строгой охраной. Но сегодня его численность намного больше оптимальной для Беловежской пущи, что «позволяет реализовывать диких животных субъектам хозяйствования на территории РБ и за рубежом, желающим заниматься содержанием и разведением зубра европейского в полувольных условиях, и имеющим для этого необходимые условия содержания».

Как сообщили в ГПУ «НП «Беловежская пуща», согласно договоренностям с ООО «Виола», из Костромской области РФ и разрешению на отлов и вывоз зубров, полученному в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, национальный парк «Беловежская пуща» 12 мая 2021 года отправил партию зубров покупателю. Точное количество не сообщается.

В начале этого года в Нацпарке сообщали, что поголовье зубров в пуще за 5 лет увеличилось почти на треть. В 2016 году на территории пущи обитали 480 зубров, а в начале 2020 года — 604 зубра. Прогнозировалось, что в 2021 году с учетом появившихся на свет телят поголовье должно составить не менее 630−640 животных.