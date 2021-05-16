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Нацпарк «Беловежская пуща» продал несколько зубров в Россию
16.05.2021 18:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Национальный парк «Беловежская пуща», входящий в Управление делами президента Республики Беларусь, продал российскому ООО «Виола» партию зубров,
Там отмечается, что «по результатам учета 2021 года популяция зубра европейского насчитывает 675 особей». Как известно, зубр в Беларуси занесен в Красную Книгу и находятся под строгой охраной. Но сегодня его численность намного больше оптимальной для Беловежской пущи, что «позволяет реализовывать диких животных субъектам хозяйствования на территории РБ и за рубежом, желающим заниматься содержанием и разведением зубра европейского в полувольных условиях, и имеющим для этого необходимые условия содержания».
Как сообщили в ГПУ «НП «Беловежская пуща», согласно договоренностям с ООО «Виола», из Костромской области РФ и разрешению на отлов и вывоз зубров, полученному в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, национальный парк «Беловежская пуща» 12 мая 2021 года отправил партию зубров покупателю. Точное количество не сообщается.
В начале этого года в Нацпарке сообщали, что поголовье зубров в пуще за 5 лет увеличилось почти на треть. В 2016 году на территории пущи обитали 480 зубров, а в начале 2020 года — 604 зубра. Прогнозировалось, что в 2021 году с учетом появившихся на свет телят поголовье должно составить не менее 630−640 животных.
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