Минчане посадили картошку в самой тусовочной локации города. Как открывали огород в «Песочнице»

Источник материала: Tut.by

В этом сезоне в «Песочнице» открылся городской огород Plantация. Рядом с фудкортами и палатками ремесленников появились общественные грядки. Сегодня там посадили овощи, ягоды и зелень. Узнали, кто будет ухаживать за растениями и как на инициативу реагируют минчане.





Plantация находится рядом с фуд-поинтом «Грильмен». Там поставили несколько коробов и стеллажей с привезенной землей. В ней можно безопасно растить овощи три года, потом нужно менять.

Сегодня днем минчане засадили общественные грядки картофелем, тыквой, земляникой, горохом и зеленью. Возле каждого растения воткнули таблички, чтобы было понятно, что растет на грядке и кто это посадил.



QR-коды на табличках — это ссылки на классическую музыку. Архитекторы проекта считают, что растениям полезно «слушать» звуки, максимально похожие на звук дикой природы. Поэтому можно лучку или тыкве включить Моцарта









На одной из грядок Ирина Прилукова была занята чесноком с дачи и тонким луком-пореем. Она пришла удовлетворить «зуд общественной пользы»:

— Получились ароматные грядки. На следующей неделе буду тут работать как ремесленник, навещу их. Я всем в жизни занимаюсь, пока это приносит удовольствие. Так что огородничество у меня лайт, на даче три грядки — не больше.



Многие семена нашли в группах «Излишки растений в добрые руки», а какие-то — купили у полесских бабушек









На самой большой грядке Алена и Илья посадили тыкву. Они пришли отдохнуть на фудкорты, но заинтересовались огородом:

— Я один раз пересаживала цветы из горшка в горшок побольше. Мама тогда сказала: если получится — будешь помогать на огороде. Но цветы не взошли, — рассказывает Алена. — Тут работать на земле весело. Придем посмотреть на свои плоды.

Для горожан, которые хотят регулярно ухаживать за своими именными посадками, организаторы создали чат (QR-код висит на стене около огорода, не перепутайте с QR-кодами на табличках, они для другого). Но полить или прополоть растения можно и просто так, на плантации оставят бочку с водой, инструменты и инструкцию.













Чтобы растения не пропали, раз в неделю на общественный огород будет приезжать волонтер Мария Гриц.

— Класна, калі людзі будуць бачыць, што агарод — гэта сучасна, па-гарадскому, а не толькі доля бабуль, якім няма больш чым заняцца. Не, гэта яшчэ класная медытацыя, такое сабе нават мастацтва. Для гараджан гэта будзе аддушына, а для горада — спосаб палепшыць экалогію. Чым больш раслін — тым лепей для жукоў, птушак і паветра.

Городской огород в «Песочнице» создали командными усилиями. Архитекторы из объединения МАССА продумали, как должны выглядеть мобильные грядки, художник Евгений Ковек нарисовал мурал, а фермеры из «Марис Мар» взялись за работу с землей. Все на волонтерских началах.





«Песочница» дала площадку для общественных грядок (владельцы думали об огороде еще год назад) и деньги — на них купили землю и деревянные ящики.

— Фермеры з «Марис мар» шукаюць валанцёраў, каб разам даглядаць за гародам. Мы збіралі і расстаўлялі гэтыя кадкі таксама з валанцёрамі, — рассказывает менеджер проекта Адарка Шут. — Працаваць у дождж прыйшло 20 чалавек, знайшлі іх праз адкрытую форму ў сацыяльных сетках. Нам вельмі хочацца замацаваць гэты рух агародніцтва, і, магчыма, замест туй, якія садзяць у дварах, будзе з’яўляцца больш агародзікаў.



Адарка Шут

Осенью на «Плантации» соберут урожай, по этому поводу обещают устроить гулянье, по-белорусски — Багач. Выросшие овощи проверят на экологичность, а потом поделят между желающими.

— Гэта пляцоўка адкрытая для ўсіх. Калі хтосьці хоча сарваць лісточак і зрабіць гарбату — калі ласка. Толькі яго трэба абавязкова памыць. Калі мы зробім аналіз атрыманага ураджая, даведаемся, наколькі ён экалагічны — абавязкова з усімі падзелімся вынікамі.













Общественные грядки создали в первую очередь для развлечения и образования горожан. Организаторам важно развеять стереотипы насчет растениеводства в городе. Городской огородник Андрей Пташник считает, что грядки в «Песочнице» — хороший шаг в этом направлении.

— Я сначала скептически был настроен. Проекты, где нет хозяина, не очень долговечны. Но, в принципе, люди интересуются. Сначала может показаться, что ящик с землей это странно, но пройдешь мимо 10 раз — уже почитаешь, что там посажено и зачем. У нас посреди Минска стоят теплицы — никого же это не беспокоит. Окурки и бумажки здесь никто не бросает, а что еще грозит огороду, кроме любителей поесть, когда еще ничего не созрело? Ребята сделали все классно, думаю, это продлится больше, чем один сезон.



