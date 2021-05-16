«За попытку скрыться». Задержали работника «Белоруснефти», который записал видео против насилия

Источник материала: Tut.by

Дмитрия Грищенко, работника «Белоруснефти», который в октябре прошлого года записал видеообращение от имени сотрудников предприятия против насилия и выступил за переговоры, 14 мая вечером задержали и поместили гомельский изолятор временного содержания. Об этом TUT.BY рассказали его друзья. По их словам, задержали его якобы за «попытку скрыться», хотя под подпиской о невыезде он не был.





О том, что Дмитрия задержали, рассказала его подруга Валерия. Девушка говорит, что вопросы у силовиков были не только к нему, но и к некоторым другим работникам «Белоруснефти».

— Его собирались осенью прошлого года уволить, но он себя отстоял — его оставили на работе, хотя, как он мне рассказывал, лишили многих доплат и премий. Но в покое работников предприятия все равно не оставили, — рассказывает Валерия. — У людей после этого всего были обыски, несколько человек оказались в изоляторе. У Димы тоже был обыск, у него изъяли технику — два телефона и ноутбук, — продолжает Валерия. — Из-за всего этого он собирался уезжать за границу. Куда, он никому не говорил, чтобы ничего не сорвалось. Он даже уже ПЦР-тест сдал, в пятницу результат был готов. В выходные от планировал уехать. Но в пятницу вечером, около 20.00, Дима перестал выходить на связь. Дома его не было. На следующий день родственники узнали, что он находится в ИВС.

Напомним, что 26 октября 2020 года, в день общенациональной забастовки, к ней присоединилис ь некоторые работники предприятия «Белоруснефть». Шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ записали видеообращение, в котором выразили протест против насилия и беззакония, которое они наблюдали в своей стране. К вечеру стало известно, что всех участников видеоролика увольняют. После этого 27 октября свое обращение записал Дмитрий.

Знакомый Дмитрия Евгений уточнил, что обыск у него не из-за видеообращения, а из-за оскорбительного комментария в адрес должностных лиц, который он якобы где-то написал.

— Обыск у Дмитрия был недели три назад. Но под следствием он не был, против него не были возбуждено ни уголовное, ни административное дело. Осенью его судили за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Он получил небольшой штраф, даже в изоляторе не сидел, — рассказывает Евгений. — За что его сейчас задержали, не ясно, подписки о невыезде он не имел. Дмитрий мне рассказал, что в середине этой недели были обыски у больше чем 10 его коллег. Несколько из них тоже попали в изолятор.

Последней, с кем общался в пятницу Дмитрий, была его подруга Нина. Девушка живет в Минске, он собирался приехать к ней до отъезда за границу.

— Он мне звонил в среду и предупреждал, что его на допросе спрашивали обо мне и смотрели в телеграме переписку со мной. Сказал, что у коллег были обыски и мне тоже нужно быть готовой к этому, — рассказывает Нина. — Потом позвонил в четверг и спросил, может ли у меня остаться в Минске в ночь с субботы на воскресенье, так как он собирается из страны уехать. Я согласилась.

В пятницу Дмитрий позвонил подруге около 18.00. Но она не могла разговаривать и сказала, что перезвонит. После 20.00, как говорит Нина, он трубку уже не брал. В субботу утром тоже.

— Мне написала его сестра, спросила, доехал ли до меня Дима. Она пришла к родителям — он с ними жил последние месяцы, оказалось, что дома он не ночевал, — продолжает девушка. — Я начала общим знакомым звонить, подумала, может, он у кого-то из них. А в 12.20 его сестра сказала мне, что им звонил следователь и сказал, что Дима был задержан в пятницу, находится в ИВС и ему грозит штраф или до 3 лет неволи за «попытку скрыться».

Почему Дмитрия задержали за попытку скрыться, девушка не знает. Она также говорит, что подписки у него не было.