Очевидцы сообщили о задержании ОМОНом велосипедистов на Цнянке

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько человек обратилось в редакцию с новостью о задержании группы велосипедистов на берегу Цнянского водохранилища.

Нам также прислали фото, где видно, как молодых людей заводят в характерные микроавтобусы. Как рассказал очевидец, в один из бусиков занесли велосипеды. Всего, по его словам, было задержано около 15 человек.













Вот что рассказал нам один из очевидцев:

— Мы собрались устроить гонку, было более 40 человек. Собрались на горе перед стартом, договаривались без символики. Однако один парень был в майке протестной, подъехал бус, его задержали, мы разъехались, бус уехал. Собрались второй раз стартовать на том же месте, тот же бус подъехал, начали требовать показать содержимое рюкзаков, но сказали, что «перепишем организатора, вас трогать никто не будет».

Около часа мурыжили, и тут подъехал второй бус, как нам сказали, с начальством ОМОНа. Тут начали всех переписывать, а на вопрос зачем, ответ был, что мероприятие несанкционировано, нужно разрешение исполкома. В итоге подъехал третий микроавтобус, часть разбежалась, остальных в Советское РУВД «для выяснения».

Еще один очевидец подтвердил эту информацию, добавив, что «эта любительская гонка была организована велосообществом Minsk Fixed Gear и что участников заранее предупредили, чтобы на мероприятии не было политической символики и лозунгов».

Мы опубликуем комментарии МВД, как только они появятся.