ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очевидцы сообщили о задержании ОМОНом велосипедистов на Цнянке

16.05.2021 19:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сразу несколько человек обратилось в редакцию с новостью о задержании группы велосипедистов на берегу Цнянского водохранилища.

Нам также прислали фото, где видно, как молодых людей заводят в характерные микроавтобусы. Как рассказал очевидец, в один из бусиков занесли велосипеды. Всего, по его словам, было задержано около 15 человек.





Вот что рассказал нам один из очевидцев:

— Мы собрались устроить гонку, было более 40 человек. Собрались на горе перед стартом, договаривались без символики. Однако один парень был в майке протестной, подъехал бус, его задержали, мы разъехались, бус уехал. Собрались второй раз стартовать на том же месте, тот же бус подъехал, начали требовать показать содержимое рюкзаков, но сказали, что «перепишем организатора, вас трогать никто не будет».

Около часа мурыжили, и тут подъехал второй бус, как нам сказали, с начальством ОМОНа. Тут начали всех переписывать, а на вопрос зачем, ответ был, что мероприятие несанкционировано, нужно разрешение исполкома. В итоге подъехал третий микроавтобус, часть разбежалась, остальных в Советское РУВД «для выяснения».

Еще один очевидец подтвердил эту информацию, добавив, что «эта любительская гонка была организована велосообществом Minsk Fixed Gear и что участников заранее предупредили, чтобы на мероприятии не было политической символики и лозунгов».

Мы опубликуем комментарии МВД, как только они появятся.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Нацпарк «Беловежская пуща» продал несколько зубров в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by