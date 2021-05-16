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BSU FEST - к 100-летнему юбилею вуза

16.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К 100-летнему юбилею БГУ.  Одно из первых в череде праздничных мероприятий (в парке Янки Купалы)  собрало студентов, жителей и гостей столицы. В программе было около 20 тематических площадок: художественные выставки и экспозиции достижений БГУ, фото- и бьюти-зоны, мастер-классы, квесты, концерт и награды для главных героев праздника.

Сегодня БГУ - один из ведущих университетов страны, в котором учатся более 20 тысяч студентов. За время его существования из стен вуза вышли около 185 тысяч специалистов.

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К 100-летнему юбилею БГУ.  Одно из первых в череде праздничных мероприятий (в парке Янки Купалы)  собрало студентов, жителей и гостей столицы. В программе было около 20...
 
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