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В Беларуси продолжаются исследования популяционного иммунитета к COVID-19

16.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Проводит его наш Минздрав совместно с Роспотребнадзором. Всего в тестировании примут участие 12 тысяч человек в возрасте от года и выше. Результаты волонтеры получат в электронном виде. В ведомстве отметили: по итогу исследования могут быть внесены коррективы в проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Алина Дронина, замдиректора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии: 

Первый этап этого исследования посвящен установлению постинфекционного иммунитета. Используются тест-системы, предоставленные Россией, которые позволяют определить антитела. На втором этапе у вакцинированных участников будет оценен поствакцинальный иммунитет. Непосредственно само исследование будет проводиться в лаборатории вакциноуправляемых инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Тестирование на антитела будет проходить до 19 мая. Для жителей Беларуси оно бесплатное. Тем временем за сутки в стране зарегистрированы 1627 пациентов с COVID-19, выписаны 1842.


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Проводит его наш Минздрав совместно с Роспотребнадзором. Всего в тестировании примут участие 12 тысяч человек в возрасте от года и выше. Результаты волонтеры...
 
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