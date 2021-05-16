|
В Беларуси продолжаются исследования популяционного иммунитета к COVID-19
16.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Проводит его наш Минздрав совместно с Роспотребнадзором. Всего в тестировании примут участие 12 тысяч человек в возрасте от года и выше. Результаты волонтеры получат в электронном виде. В ведомстве отметили: по итогу исследования могут быть внесены коррективы в проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Алина Дронина, замдиректора РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Первый этап этого исследования посвящен установлению постинфекционного иммунитета. Используются тест-системы, предоставленные Россией, которые позволяют определить антитела. На втором этапе у вакцинированных участников будет оценен поствакцинальный иммунитет. Непосредственно само исследование будет проводиться в лаборатории вакциноуправляемых инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
Тестирование на антитела будет проходить до 19 мая. Для жителей Беларуси оно бесплатное. Тем временем за сутки в стране зарегистрированы 1627 пациентов с COVID-19, выписаны 1842.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проводит его наш Минздрав совместно с Роспотребнадзором. Всего в тестировании примут участие 12 тысяч человек в возрасте от года и выше. Результаты волонтеры...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)