Замначальника Генштаба рассказал о возможной отработке нанесения авиаударов НАТО по Беларуси и России

Источник материала: Tut.by

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Игорь Король заявил в эфире СТВ о возможной угрозе со стороны НАТО, а также прокомментировал нарушения воздушной границы со стороны Польши.





«К сожалению, стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США. В текущем году совершено по сопредельной территории девять таких полетов.

И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по Российской Федерации», — заявил Король.

Он также прокомментировал нарушения воздушной границы со стороны Польши.

«По большому счету, этими полетами проверяется готовность нашей системы противовоздушной обороны оказать противодействие. Потому что любая агрессия начинается, прежде всего, с массированного применения авиации. И таким образом, это нацелено на то, чтобы проверить нашу готовность отразить агрессию. И мы готовы», — заявил Король.

Он отметил, что «ни один официальный представитель зарубежного государства сейчас не скажет, что то, что произошло (нарушение воздушной границы Беларуси — Прим.), это было спланировано».

«Случайно. Про первый случай они вообще молчат до сих пор, никак не комментируют, но зная, проводя исторические параллели, мы знаем про „случайные“ полеты накануне Великой Отечественной войны», — подчеркнул он.

Напомним, Минобороны заявило о двух случаях нарушения воздушной границы со стороны Польши. Первый произошел 13 апреля, второй — 29.

Во втором случае ВС Польши прокомментировали эпизод так: «29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Беларусью. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер».