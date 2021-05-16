Пожар в костеле Будслава - как боролись с огнем и первые итоги обследования комиссии по реконструкции

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Эта неделя омрачилась неприятным происшествием в Будславе. Огонь охватил Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской – многим этот храм известен как Будславский костел. На протяжении 7,5 часов спасатели самоотверженно боролись за святыню. Пламя разрушило кровлю, но здание удалось отстоять.



Этот трехвековой памятник истории пережил Великую Отечественную войну, но теперь ему предстоят новые испытания. Сейчас самая страшная стихия для храма - вода. Проливные дожди могут нанести куда больший ущерб, чем огонь. В ближайшее время специалисты должны укрыть участки рухнувшей крыши брезентом, чтобы избежать разрушения здания.







Тактика тушения пожаров в зданиях, которые представляют собой историко-культурную ценность, заключается не только в оперативности ликвидации пожара, но и в подаче огнетушащих средств в том количестве, которые бы не повредили строительным конструкциям и ценностям, находящимся в самом здании.

Мы старались работать не по количеству воды, а качественно выполнять боевые действия, так как излишняя вода могла навредить строительным конструкциям. Вода подавалась точечно в те полости, где происходило горение. Горение происходило в закрытом пространстве между перекрытием и покрытием здания. Горение происходило в строительных конструкциях.

Волонтеры разобрали сгоревшие стропила





Предприятие "Стройреконструкция" занималась обследованием храма в 2013 году

Главная задача ближайшего времени - спасти постройку от проливных дождей

После пожара в Будславский костел отправилась и наша съемочная группа. Как боролись с огнем и какие первые итоги обследования комиссии по реконструкции?О спасении святыни -Горящий костел в Будславе ненароком напомнил многим. Тушили долго, ведь спасатели не использовали авиацию. Сильный поток воды мог разрушить стены, а резкий перепад температур - нанести еще больший ущерб. Считается, что возгорание случилось из-за короткого замыкания.В современной Беларуси ЧП подобного масштаба происходили лишь в 2002 году. Во время реконструкции Несвижского замка в 25-градусный мороз двое рабочих, отогревая трубы огнем, подожгли башню в рождественскую ночь. Тогда спасателям удалось справиться с огнем за 4 часа, учитывая сложность старого здания, где много пустот в стенах.Спасение от огня - всегда непростая задача. С одной стороны, чем больше воды, тем быстрее можно потушить постройку, но вода способна нанести не меньший ущерб. В такие моменты спасателям важно соблюдать баланс. Так было и в Будславе, уверяют огнеборцы.К концу недели волонтеры разобрали сгоревшие стропила, которые некогда образовывали крышу храма. Вот так она выглядела сразу после пожара. Теперь частые гости Будславского костела - спасатели, следователи и представители различных комиссий.Нас попросили не стоять под центральным нефом и люстрами, поскольку непонятно, насколько сильно огонь повредил конструкции костела. Здесь до сих пор есть запах гари, а на стенах нет никаких материальных ценностей, они были эвакуированы во время пожара.В том месте, где рухнула крыша, а это центральная часть костела, проход закрыт. Упавшую люстру никто не трогает, ведь непонятно, в каком состоянии почерневший купол и есть ли вероятность его обрушения. На этой неделе специальная комиссия начала осмотр здания.Еще тогда установили, что расчетная несущая способность фундамента недостаточная, требуется укрепление грунта, заново выполнить гидроизоляцию. В сводах есть серьезные трещины, последняя, кстати, появилась несколько недель назад. Как пожар и тушение сказались на состоянии храма - на эти вопросы должны дать ответ специалисты предприятия. Предварительные результаты будут готовы в конце следующей недели. Тогда укажут и опасные места в здании. Вся работа по обследованию храма продлится до конца июня - специалистам нужно с нуля воссоздавать проект.Во время пожара не смогли эвакуировать большой орган 18 века. На него периодически падали горящие угли. Чтобы не допустить возгорания музыкального инструмента, спасатели на втором этаже установили пост.Таким же образом спасатели защищали и алтарь храма. Сегодня и это сооружение вне опасности и остается на своем месте. Спасена была и одна из самых почитаемых белорусскими католиками икона - Матерь Божья Будславская. Образ Богородицы был написан в Риме и подарен Папой Римским Климентом XVII. Главная задача ближайшего времени - спасти постройку от проливных дождей. Точная дата реконструкции пока не называется, но она первостепенна. О причине пожара в костеле до сих пор не сообщается.