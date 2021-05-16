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В. Баранец: США наломали немало дров на Ближнем Востоке, и что теперь с этим делать, им самим непонятно
16.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вопрос разрешения
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В. Баранец: США наломали немало дров на Ближнем Востоке, и что теперь с этим делать, им самим непонятно
Вопрос разрешения конфликта на Ближнем Востоке уже стал, пожалуй, интернациональным. Лидеры многих стран сделали заявления, кроме Америки, здесь пока нет четкой...
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