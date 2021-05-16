В. Баранец: США наломали немало дров на Ближнем Востоке, и что теперь с этим делать, им самим непонятно

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Вопрос разрешения конфликта на Ближнем Востоке уже стал, пожалуй, интернациональным. Лидеры многих стран сделали заявления, кроме Америки, здесь пока нет четкой позиции.



Складывается ощущение, что она сидит в засаде, наблюдает и выжидает, когда и как будет более выгодно вновь о себе заявить. Это мнение известного российского эксперта, военного обозревателя. Виктор Баранец отмечает: США наломали немало дров в этом регионе, и что теперь с этим делать, им самим непонятно.



О сложном конфликте в политическом мире и возможных вариантах его решения - далее в интервью.



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