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В. Баранец: США наломали немало дров на Ближнем Востоке, и что теперь с этим делать, им самим непонятно

16.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вопрос разрешения конфликта на Ближнем Востоке уже стал, пожалуй, интернациональным. Лидеры многих стран сделали заявления, кроме Америки, здесь пока нет четкой позиции. 

Складывается ощущение, что она сидит в засаде, наблюдает и выжидает, когда и как будет более выгодно вновь о себе заявить. Это мнение известного российского эксперта, военного обозревателя. Виктор Баранец отмечает: США наломали немало дров в этом регионе, и что теперь с этим делать, им самим непонятно. 

О сложном конфликте в политическом мире и возможных вариантах его решения - далее в интервью. 

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Вопрос разрешения конфликта на Ближнем Востоке уже стал, пожалуй, интернациональным. Лидеры многих стран сделали заявления, кроме Америки, здесь пока нет четкой...
 
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