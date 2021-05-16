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На фермерском сельхозпредприятии "Диана" трудовой день 24 часа в сутки
16.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Важная часть развития страны - продовольственная безопасность. Эти слова мы часто используем в своих репортажах. Рассказывая не только о работе в поле, на фермах во время уборочной и посевной. Но главное, что за всем этим стоит не сухая статистика, а конкретные люди. Ведь именно через отношение к работе открывается для многих и суть самой профессии агрария.
В 2021 году в сельхозпредприятии "Диана" под картофель отвели свыше 1 200 га
Больше прежнего. Кстати, и урожай здесь всегда получают отменный. До половины объемов всей Могилевской области. Если весь регион собирает свыше 100 тысяч тонн второго хлеба, то в "Диане" свыше 50-ти. Конечно, у каждого руководителя есть свои секреты. Делится ими по пути и фермер, кстати, инженер по образованию. Это совершенствование технологии, а не просто ее соблюдение.
Владимир Малиновский, глава КФХ "Диана":
Уже больше пяти лет мы отказались от вспашки почвы. Мы поменяли свою систему машин, которая обеспечивает нам рыхление почвы на глубину пахотного слоя. Пожнивные остатки, которые остаются от возделывания различных сельскохозяйственных культур очень быстро используются растениями, которые усваивают их в виде питания.
И только в такой последовательности: сначала с поля получают урожай пшеницы, затем рапса. И только потом на нем выращивают картофель. На этих гектарах инспектируем первый этап.
В кабинах техники - спутниковая навигация
Все три тысячи гектаров у фермера в деле. И прямая связь с космосом. В кабинах - спутниковая навигация, поэтому и техника в поле точна до сантиметра. Дальше будет больше, заверяют в "Диане". Тут развернулась масштабная стройка. Самый крупный проект за всю историю фермерского хозяйства. Тонны бетона уже в фундаменте.
Урожай этого года, обещают строители, будет храниться уже здесь. А значит и наделы пора увеличивать. Отвоевывает их фермер, кстати, год от года. Вспоминая, ведь начинал 30 лет назад всего с 50 гектаров. Зато сколько порядка на земле навели!
Поэтому под силу фермерскому хозяйству вполне и до 100 тысяч тонн картофеля выращивать. Это на перспективу. А еще заняться переработкой. В разработке уже новый проект - шоковой заморозки картофеля. Целиком, без потерь вкусовых качеств. А значит появится в Беларуси еще один новый экспортный продукт.
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Важная часть развития страны - продовольственная безопасность. Эти слова мы часто используем в своих репортажах. Рассказывая не только о работе в поле, на фермах во...
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