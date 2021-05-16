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Важная часть развития страны - продовольственная безопасность. Эти слова мы часто используем в своих репортажах. Рассказывая не только о работе в поле, на фермах во время уборочной и посевной. Но главное, что за всем этим стоит не сухая статистика, а конкретные люди. Ведь именно через отношение к работе открывается для многих и суть самой профессии агрария.



Большинство из них действительно любят свою страну. А некоторые, как глава фермерского сельхозпредприятия "Диана" Владимир Малиновский, еще и возвращают Беларуси славу картофельной державы. Несколько дней назад глава государства вручил этому заслуженному человеку орден Почета и лично пообщался. Знакомы они еще по работе в Шкловском районе. Конечно, говорили о делах, успехах фермера и перспективах. О них решили узнать и мы.



Репортаж Андрея Ястребова. Когда работа даже не от зари до зари. Разве что нескончаемый ливень остановил бы посевную кампанию в полях сельхозпредприятия "Диана". Но сегодня солнце. Поэтому трудовой день - все 24 часа.





Техника в поле работает в режиме нон-стоп. Только и успевает засыпать картофель в бункеры настоящих посадочных комплексов. Ведь вместе с семенами еще и полезные ингредиенты вносятся. За штурвалом такого мини-завода Михаил Войтов. Для него это первая посевная.



Михаил Войтов, механизатор КФХ "Диана":



Моя смена работает с 8 до 8, потом в 8 часов забирают и привозят другую смену. И так каждый день. Могу в ночную, тогда следующая смена будет в день. Руководитель смотрит, кто работает, тому и зарплата соответственно.

Поэтому и с мелким ремонтом спешат - прямо здесь, в поле. Вот уже неделю, как в "Диане" они превращаются словно в картинки с мониторов айтишников. Ряды - словно струны.







В 2021 году в сельхозпредприятии "Диана" под картофель отвели свыше 1 200 га

Уже больше пяти лет мы отказались от вспашки почвы. Мы поменяли свою систему машин, которая обеспечивает нам рыхление почвы на глубину пахотного слоя. Пожнивные остатки, которые остаются от возделывания различных сельскохозяйственных культур очень быстро используются растениями, которые усваивают их в виде питания.







В кабинах техники - спутниковая навигация

Больше прежнего. Кстати, и урожай здесь всегда получают отменный. До половины объемов всей Могилевской области. Если весь регион собирает свыше 100 тысяч тонн второго хлеба, то в "Диане" свыше 50-ти. Конечно, у каждого руководителя есть свои секреты. Делится ими по пути и фермер, кстати, инженер по образованию. Это совершенствование технологии, а не просто ее соблюдение.И только в такой последовательности: сначала с поля получают урожай пшеницы, затем рапса. И только потом на нем выращивают картофель. На этих гектарах инспектируем первый этап.Все три тысячи гектаров у фермера в деле. И прямая связь с космосом. В кабинах - спутниковая навигация, поэтому и техника в поле точна до сантиметра. Дальше будет больше, заверяют в "Диане". Тут развернулась масштабная стройка. Самый крупный проект за всю историю фермерского хозяйства. Тонны бетона уже в фундаменте.Урожай этого года, обещают строители, будет храниться уже здесь. А значит и наделы пора увеличивать. Отвоевывает их фермер, кстати, год от года. Вспоминая, ведь начинал 30 лет назад всего с 50 гектаров. Зато сколько порядка на земле навели!Поэтому под силу фермерскому хозяйству вполне и до 100 тысяч тонн картофеля выращивать. Это на перспективу. А еще заняться переработкой. В разработке уже новый проект - шоковой заморозки картофеля. Целиком, без потерь вкусовых качеств. А значит появится в Беларуси еще один новый экспортный продукт.