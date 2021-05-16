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В "Понятной политике" расскажем, как государства обманывались и становились жертвами большой политики

16.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У вас еще нет демократии? Тогда мы идем к вам! Что такое помощь по-американски? Почему соглашение с дядей Сэмом все равно что контракт с Мефистофелем? Бесконечные войны, депортации и госперевороты. 

Блюдо, которое испробовал не один Фауст, т.е. страна. Как государства обманывались и становились жертвами большой политики? И почему прозрели так поздно? Без оглядки на международное право и здравый смысл разберемся в "Понятной политике" как три века дядя Сэм шагал с винтовкой по планете. Смотрите в понедельник после "Панорамы".

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У вас еще нет демократии? Тогда мы идем к вам! Что такое помощь по-американски? Почему соглашение с дядей Сэмом все равно что контракт с Мефистофелем? Бесконечные...
 
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