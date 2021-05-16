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В "Понятной политике" расскажем, как государства обманывались и становились жертвами большой политики
16.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
У вас еще нет демократии? Тогда мы идем к вам! Что такое помощь по-американски? Почему соглашение с дядей Сэмом все равно что контракт с Мефистофелем? Бесконечные войны, депортации и госперевороты.
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В "Понятной политике" расскажем, как государства обманывались и становились жертвами большой политики
У вас еще нет демократии? Тогда мы идем к вам! Что такое помощь по-американски? Почему соглашение с дядей Сэмом все равно что контракт с Мефистофелем? Бесконечные...
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