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Александр Лукашенко посетил экорынок "Валерьяново"
16.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Все самое вкусное и полезное от своих фермеров в одном месте. О таком аграрном хабе мечтали многие. Да, есть та же Комаровка, но нужен был пример именно отечественного рынка с экопродуктами. И он появился.
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Все самое вкусное и полезное от своих фермеров в одном месте. О таком аграрном хабе мечтали многие. Да, есть та же Комаровка, но нужен был пример именно...
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