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Все самое вкусное и полезное от своих фермеров в одном месте. О таком аграрном хабе мечтали многие. Да, есть та же Комаровка, но нужен был пример именно отечественного рынка с экопродуктами. И он появился.



Проблемы с инвесторами, долгие годы строительства. И вот долгожданное открытие на выезде из Минска в направлении Логойска. На неделе рынок посетил Александр Лукашенко. Только на первом уровне многоэтажного комплекса разместилось 140 торговых мест. На прилавках все со словом "эко". Приобрести можно молочные и мясные продукты, рыбу, овощи и фрукты. Место хорошее. Впрочем, как заметил Президент, не только этот рынок, а вообще все необходимо проверить.







Санкционное давление извне и призывы разорвать контракты с крупными белорусскими предприятиями, среди которых Беларуськалий и БМЗ, губернатор Минской области Александр Турчин считает направленными против белорусского народа. Об этом он заявил в нашем проекте "Вопрос номер 1".



На этих предприятиях большие трудовые коллективы - более тысячи рабочих мест. Кроме того, производства - крупные налогоплательщики в государственную казну, деньги из которой в основном идут на социальную сферу и инвестпрограммы.



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