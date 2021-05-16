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Александр Лукашенко посетил экорынок "Валерьяново"

16.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все самое вкусное и полезное от своих фермеров в одном месте. О таком аграрном хабе мечтали многие. Да, есть та же Комаровка, но нужен был пример именно отечественного рынка с экопродуктами. И он появился.

Проблемы с инвесторами, долгие годы строительства. И вот долгожданное открытие на выезде из Минска в направлении Логойска. На неделе рынок посетил Александр Лукашенко. Только на первом уровне многоэтажного комплекса разместилось 140 торговых мест. На прилавках все со словом "эко". Приобрести можно молочные и мясные продукты, рыбу, овощи и фрукты. Место хорошее. Впрочем, как заметил Президент, не только этот рынок, а вообще все необходимо проверить. 

Александр Лукашенко посетил экорынок "Валерьяново"


Санкционное давление извне и призывы разорвать контракты с крупными белорусскими предприятиями, среди которых Беларуськалий и БМЗ, губернатор Минской области Александр Турчин считает направленными против белорусского народа. Об этом он заявил в нашем проекте "Вопрос номер 1".

На этих предприятиях большие трудовые коллективы - более тысячи рабочих мест. Кроме того, производства - крупные налогоплательщики в государственную казну, деньги из которой в основном идут на социальную сферу и инвестпрограммы.

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Теги: Минск
 
 
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Все самое вкусное и полезное от своих фермеров в одном месте. О таком аграрном хабе мечтали многие. Да, есть та же Комаровка, но нужен был пример именно...
 
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