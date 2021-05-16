Подозрительное беспокойство Варшавы за территориальный суверенитет и независимость Беларуси

Источник материала: БT

Варшава так беспокоится за территориальный суверенитет и независимость нашей страны (там же так говорят?), что в очередной раз просит НАТО построить базу. И как тут не поверить, что история циклична? Сразу вспоминается анекдот из 90-х, который описывает одной фразой отношение американцев к чужому недовольству их военной экспансией: "А почему это ваши границы так близко подошли к нашим базам?".



Честно говоря, такой юмор гораздо больше веселит, когда речь идет о чужих проблемах. Но вот, к сожалению, и с нами случилось: белорусские границы, которые не менялись уже 75 лет, тоже внезапно подошли к натовской базе или к базе американской, что в данном случае почти одно и то же.



О польском суверенитете под американским флагом расскажет Олег Романов. Вряд ли Антон Павлович Чехов смыслил что-нибудь в военных тактике и стратегии, но этот его афоризм справедлив универсально как для обычного театра, так и для театра военных действий: "Если в первом акте на стене висит ружье, в последнем акте оно обязано выстрелить". Теоретики "взаимного сдерживания" уверяют, будто современное оружие предназначено не для стрельбы. Дескать, его задача от момента сборки и до списания - грозно лежать на складах и внушать страх. На самом деле, конечно, все всё понимают: в арсеналах пушки и танки ждут не переплавки, а того удачного момента, когда противник зевнет, отвлечется или просто ослабнет до полной утраты боеспособности, чтобы разделаться с ним быстро и без потерь.



Кому угрожала Югославия в 1999? Кого атаковал Афганистан в 2002, Ирак в 2003, Ливия в 2011? Никому - они просто оказались соблазнительно слабы. В этом смысле скорое появление в соседней Польше натовской базы хранения вооружений и военной техники не может не привлекать самого пристального внимания. Тем паче что поляки и сами считают: в воздухе пахнет грозой.

Мы здесь для того, чтобы дать гарантии своей готовности сотрудничать, планировать, отрабатывать проведение любых военных операций. Мы находимся в условиях динамично меняющейся ситуации. По многим причинам в Европе угроз самого разного рода становится все больше.





База в Повидзе закончит строительство в 2022 году

Есть американское военное присутствие в наших странах, присутствуют союзные войска на наших территориях, которые в значительной степени гарантируют нам безопасность. Благодаря им можем спокойно осуществлять модернизацию и развитие наших собственных Вооруженных сил для обеспечения безопасности граждан в Польше, в Румынии и других странах нашей части Европы. Поддержка союзников так важна в наши нелегкие времена.

Мы знаем, что ситуация такова, какова есть. Мы должны, во-первых, внимательно следить за ситуацией. А, во-вторых, быть в постоянной готовности на случай возникновения угроз с той стороны, а также на международном уровне быть готовыми обеспечить сохранение Беларусью ее суверенитета.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подозрительное беспокойство Варшавы за территориальный суверенитет и независимость Беларуси Варшава так беспокоится за территориальный суверенитет и независимость нашей страны (там же так говорят?), что в очередной раз просит НАТО построить базу. И как тут...

В город Повидз, где уже есть польская авиабаза, будет переброшена часть американская - 405 бригада полевой поддержки. Если пошарить в соцсетях, это учреждение произведет на вас самое умилительное впечатление. Вот улыбчивые белозубые доброжелательные военные, представляющие всю широту расового и гендерного спектра. Они ничуть не агрессивны, их заботит только борьба с COVID. Еще немного тревожит сексуальное насилие в американской армии. Чтобы его изжить, они в часы досуга исполняют на самодеятельных концертах песни Леди Гаги.Пасторальные сцены не должны вводить в заблуждение: эти люди знают свое дело туго. За 405-й бригадой уже числятся 5 баз. Они используются для материально-технического обеспечения войск на территории Европы и в Африке. В основном бригада принимает участие в учениях: готовилась повоевать и в Ливии, но туда американцы просто не вводили наземные войска.Она станет самым крупным инфраструктурным проектом НАТО за последние 30 лет. Стоимость работ - 360 миллионов долларов. На эти деньги будут построены ангары для военной техники площадью в 60 тысяч квадратов, а также хранилище боеприпасов на 5 тысяч квадратов. Предусмотрены вентиляция, автономное энергоснабжение, многоконтурная система охраны. Тут на воздух точно ничего никогда не взлетит, призывать на помощь привидения Петрова с Бошировым наверняка не придется. Разместят в Повидзе 85 танков "Абрамс", 190 бронемашин и 35 орудий, а в случае необходимости, если НАТО будет использовать соседнюю польскую авиабазу, окажут техподдержку авиации.Нужно представлять себе логистическую эффективность базы: без нее переброска американской техники в Европу заняла бы два месяца, из Повидза те же вооружения за неделю доставят в любую точку Старого Света. Так что президент Польши через год сможет спать еще чуть менее тревожно.В копилку американского военного влияния база станет лишь мелкой лептой. По данным Пентагона, у Штатов за рубежом 514 баз, хотя на самом деле их больше (оценки экспертов варьируются от 800 до полутора тысяч). А вот мобильность и мощь войск НАТО в Восточной Европе вырастет ощутимо. Это позволяет отыскать дополнительные смыслы в словах президента Дуды.Само по себе высказывание Дуды о готовности защищать белорусский суверенитет было бы проходным. Хотя, например, в украинских событиях 2014 роль поляков была огромна: они опекали "революцию достоинства", их министр иностранных дел был в числе тех, кто выступал гарантом договоренностей лидеров Майдана с Януковичем. Тех самых договоренностей, которые были нарушены сразу же, так что украинский президент едва успел бежать.Однако строительство базы заставляет видеть в спиче Дуды новые смысловые акценты - те самые, что отсылают к многочисленным гуманитарным интервенциям последних десятилетий и ко всяким там "гуманитарным бомбардировкам" имени Вацлава Гавела. И, конечно же, база напоминает нам о ружье, которое должно выстрелить, просто не может не выстрелить. За 360 миллионов никто не будет строить никчемные декорации.