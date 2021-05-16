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17 сентября 1939 года началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси
16.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Год народного единства календарь государственных праздников Беларуси может пополниться новым -
В 1921 году был подписан Рижский мирный договорВ 1921 году, после того как в Риге представители стран-соседей реализовали свой политический план и поставили подписи под Рижским мирным договором, отобрав у Беларуси больше половины территории, Негорелое становится приграничным населенным пунктом. Таким образом граница советской Беларуси проходила примерно в 60 километрах от Минска. Через Негорелое шли поезда на Запад. Здесь был таможенный пункт и здесь же проходила так называемая перешивка составов с более широкой русской колеи на более узкую европейскую.
Негорелое было зоной пограничного и таможенного контроля. Был огромный поток людей и туристов. Курсировал экспресс "Париж - Негорелое" и "Негорелое - Манджурия".
Здесь приветствовали Валерия Чкалова, встречали Максима Горького, Стефана Цвейга и Анри Барбоса. Жизнь людей некогда одной страны, которых разделила граница, разительно отличалась.
Польские власти минимально финансировали свои восточные воеводства
Промышленность не развивали, предприятия не создавали. Эти территории были для них лишь источником дешевого сырья и массовой рабочей силы для эволюции центральной Польши.
На всю Западную Беларусь действовал лишь один университет - Виленский. Политика национального геноцида затронула все сферы деятельности, в том числе конфессиональную. Православные приходы ликвидировались, храмы передавали католической церкви. В польском сейме не осталось ни одного белоруса.
Вопросы о возвращении западных областей Беларуси решились не в Минске, а в Москве. Это был государственный план. Реализацию которого, помимо основных сил Красной армии помогли осуществить резервисты со всего Советского Союза.
Освободительный поход - официальное определение возвращения белорусских территорий
В западных областях уже шла Вторая мировая война. Мужчины ушли на фронт. Советские войска утром 17 сентября перешли советско-польскую границу на всем ее протяжении. И уже примерно в 8 вечера был присоединен Новогрудок.
В конце октября, тогда еще в белорусском Белостоке, прошло народное собрание Западной Беларуси, которое провозгласило советскую власть и постановило о вхождении возвращенных территорий в состав БССР. Документ и его стенограмма на 250 листах сегодня хранится в Национальном архиве Беларуси. 2 ноября Верховный совет СССР постановил включить Западную Беларусь в состав Советского Союза, объединив ее с БССР. Юридическая точка о возвращении исконных белорусских территорий была поставлена на сессии Верховного Совета Белорусской ССР 14 ноября 1939 года.
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В Год народного единства календарь государственных праздников Беларуси может пополниться новым - Днем народного единства. Знаковая для нации дата - 17 сентября. В...
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