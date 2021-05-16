17 сентября 1939 года началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси

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В Год народного единства календарь государственных праздников Беларуси может пополниться новым - Днем народного единства . Знаковая для нации дата - 17 сентября. В этот день в 1939 году началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Территория одной страны была разделена границей почти на 20 лет - последствия Рижского мирного договора.



Когда без участия представителей Беларуси нашу страну между собой поделили соседние государства. Остались лишь 6 уездов - если сравнивать с современной территорией - всего лишь одна Минская область. И это при том что белорусские делегации в Ригу прибыли, но на подписание их не допустили. Часть земель в состав республики вернули еще в 20-х.



А почти половина территории с населением 3 миллиона 900 тысяч человек до 1939 года находилась в юрисдикции польского государства. Сегодня на мировой политической арене события сентября 39-го все чаще трактуются как советское вторжение в Польшу и используют термин «оккупация». Но, если говорить объективно, основываясь на архивных документах, то Беларусь просто возвращала территории, отобранные у страны. Проще говоря, историческая справедливость, не более того.



Елена Бормотова о единой нации, которую разделила граница. Вымощенная брусчаткой деревенская улица - единственное напоминание о польском периоде. Отминово, как и тысячи белорусских населенных пунктов на западе страны, до 1939 года находилось под властью Польши. Здесь не было ни магазина, ни почты, ни амбулатории. Лишь школа, ходить в которую могли не все.



В свои почти 91 она и сегодня помнит, как сама, да и больше половины односельчан, в холода ходили босиком, потому что не за что было купить обувь. Хата с земляным полом служила и домом, и хлевом. Денег на строительство не было, да и лес принадлежал пану.



Половину Беларуси с населением почти в 4 миллиона человек, которые вошли в состав Польши, польские власти называли не иначе как "усходнія крэсы". Население подвергалось жесткому национально-правовому насилию. И это при том что восточные окраины составляли чуть ли не четверть самой Польши.









В 1921 году был подписан Рижский мирный договор





Польские власти минимально финансировали свои восточные воеводства





Освободительный поход - официальное определение возвращения белорусских территорий

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