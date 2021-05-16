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17 сентября 1939 года началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси

16.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Год народного единства календарь государственных праздников Беларуси может пополниться новым - Днем народного единства. Знаковая для нации дата - 17 сентября. В этот день в 1939 году началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Территория одной страны была разделена границей почти на 20 лет - последствия Рижского мирного договора.

Когда без участия представителей Беларуси нашу страну между собой поделили соседние государства. Остались лишь 6 уездов - если сравнивать с современной территорией - всего лишь одна Минская область. И это при том что белорусские делегации в Ригу прибыли, но на подписание их не допустили. Часть земель в состав республики вернули еще в 20-х.

А почти половина территории с населением 3 миллиона 900 тысяч человек до 1939 года находилась в юрисдикции польского государства. Сегодня на мировой политической арене события сентября 39-го  все чаще трактуются как советское вторжение в Польшу и используют термин «оккупация». Но, если говорить объективно, основываясь на архивных документах, то Беларусь просто возвращала территории, отобранные у страны. Проще говоря, историческая справедливость, не более того. 

Елена Бормотова о единой нации, которую разделила граница. Вымощенная брусчаткой деревенская улица - единственное напоминание о польском периоде. Отминово, как и тысячи белорусских населенных пунктов на западе страны, до 1939 года находилось под властью Польши. Здесь не было ни магазина, ни почты, ни амбулатории. Лишь школа, ходить в которую могли не все. 

В свои почти 91 она и сегодня помнит, как сама, да и больше половины односельчан, в холода ходили босиком, потому что не за что было купить обувь. Хата с земляным полом служила и домом, и хлевом. Денег на строительство не было, да и лес принадлежал пану. 

Половину Беларуси с населением почти в 4 миллиона человек, которые вошли в состав Польши, польские власти называли не иначе как "усходнія крэсы". Население подвергалось жесткому национально-правовому насилию. И это при том что восточные окраины составляли чуть ли не четверть самой Польши. 

17 сентября 1939 года началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси

В 1921 году был подписан Рижский мирный договор

В 1921 году, после того как в Риге представители стран-соседей реализовали свой политический план и поставили подписи под Рижским мирным договором, отобрав у Беларуси больше половины территории, Негорелое становится приграничным населенным пунктом. Таким образом граница советской Беларуси проходила примерно в 60 километрах от Минска. Через Негорелое шли поезда на Запад. Здесь был таможенный пункт и здесь же проходила так называемая перешивка составов с более широкой русской колеи на более узкую европейскую. 

Негорелое было зоной пограничного и таможенного контроля. Был огромный поток людей и туристов. Курсировал экспресс "Париж - Негорелое" и "Негорелое - Манджурия". 

Здесь приветствовали Валерия Чкалова, встречали Максима Горького, Стефана Цвейга и Анри Барбоса. Жизнь людей некогда одной страны, которых разделила граница, разительно отличалась. 


Польские власти минимально финансировали свои восточные воеводства


Промышленность не развивали, предприятия не создавали. Эти территории были для них лишь источником дешевого сырья и массовой рабочей силы для эволюции центральной Польши. 

На всю Западную Беларусь действовал лишь один университет - Виленский. Политика национального геноцида затронула все сферы деятельности, в том числе конфессиональную. Православные приходы ликвидировались, храмы передавали католической церкви. В польском сейме не осталось ни одного белоруса. 

17 сентября 1939 года началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси


Вопросы о возвращении западных областей Беларуси решились не в Минске, а в Москве. Это был государственный план. Реализацию которого, помимо основных сил Красной армии помогли осуществить резервисты со всего Советского Союза. 


Освободительный поход - официальное определение возвращения белорусских территорий


В западных областях уже шла Вторая мировая война. Мужчины ушли на фронт. Советские войска утром 17 сентября перешли советско-польскую границу на всем ее протяжении. И уже примерно в 8 вечера был присоединен Новогрудок. 

В конце октября, тогда еще в белорусском Белостоке, прошло народное собрание Западной Беларуси, которое провозгласило советскую власть и постановило о вхождении возвращенных территорий в состав БССР. Документ и его стенограмма на 250 листах сегодня хранится в Национальном архиве Беларуси. 2 ноября Верховный совет СССР постановил включить Западную Беларусь в состав Советского Союза, объединив ее с БССР. Юридическая точка о возвращении исконных белорусских территорий была поставлена на сессии Верховного Совета Белорусской ССР 14 ноября 1939 года. 

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Теги: Минск
 
 
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В Год народного единства календарь государственных праздников Беларуси может пополниться новым - Днем народного единства. Знаковая для нации дата - 17 сентября. В...
 
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