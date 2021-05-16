ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В рубрике "Площадка" о горе-декабристах, которые хотели раскрутить белорусов на агрессию, насилие и эмоции

16.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Заговорщики хотели за 5 лет создать новую страну, где, по сути, иное мнение - это преступление. И где используют так называемую культуру отмены: мол, герои Отечественной войны не такие уж и герои, историческая память тоже не нужна. 

Конечной целью горе-декабристов было раскрутить людей на агрессию, насилие и эмоции. Не получилось, но вопрос противодействия подобным неовспышкам  все равно стоит активно. Тем более что шероховатостей в тамошней волчьей стае хватает. Рубрика "Площадка" (видео). 

Смотрите также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заговорщики хотели за 5 лет создать новую страну, где, по сути, иное мнение - это преступление. И где используют так называемую культуру отмены: мол, герои...
 
Новости дня
Новости общества
 
Андрей Швед о законах, о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by