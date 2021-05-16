Источник материала: БT

Заговорщики хотели за 5 лет создать новую страну, где, по сути, иное мнение - это преступление. И где используют так называемую культуру отмены: мол, герои Отечественной войны не такие уж и герои, историческая память тоже не нужна.



Конечной целью горе-декабристов было раскрутить людей на агрессию, насилие и эмоции. Не получилось, но вопрос противодействия подобным неовспышкам все равно стоит активно. Тем более что шероховатостей в тамошней волчьей стае хватает. Рубрика "Площадка" (видео).



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