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В рубрике "Площадка" о горе-декабристах, которые хотели раскрутить белорусов на агрессию, насилие и эмоции
16.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Заговорщики хотели за 5 лет создать новую страну, где, по сути, иное мнение - это преступление. И где используют так называемую культуру отмены: мол, герои Отечественной войны не такие уж и герои, историческая память тоже не нужна.
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В рубрике "Площадка" о горе-декабристах, которые хотели раскрутить белорусов на агрессию, насилие и эмоции
Заговорщики хотели за 5 лет создать новую страну, где, по сути, иное мнение - это преступление. И где используют так называемую культуру отмены: мол, герои...
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